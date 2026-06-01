¿Habrá home office por lluvias e inundaciones? Esto propone la reforma aprobada en CDMX

El Congreso de la Ciudad de México dio luz verde a una propuesta para que trabajadores puedan desempeñar sus labores a distancia cuando lluvias, inundaciones u otros fenómenos naturales impidan llegar a sus centros de trabajo. La iniciativa también busca ampliar el derecho a la desconexión digital.

Para miles de personas que cada temporada pasan horas atrapadas en el tráfico por inundaciones, encharcamientos o fallas en el transporte público, una nueva propuesta legislativa podría representar un alivio. El Congreso de la Ciudad de México aprobó una iniciativa que busca permitir el home office temporal cuando las condiciones climáticas dificulten o vuelvan riesgoso el traslado al trabajo.

La medida fue avalada por unanimidad durante la sesión del 30 de mayo y plantea modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, por lo que aún deberá ser discutida y votada por el Congreso de la Unión antes de convertirse en una realidad para los trabajadores del país.

La iniciativa también contempla fortalecer el derecho a la desconexión digital al concluir la jornada laboral./ Pixabay

La propuesta contempla cambios a los artículos 57 y 68 Bis, con el objetivo de establecer herramientas legales para responder a contingencias provocadas por fenómenos naturales que afecten la movilidad, la seguridad o la posibilidad material de acudir al centro laboral.

¿Quiénes podrían solicitar trabajar desde casa?

La iniciativa, impulsada por la diputada Leonor Gómez Otegui, plantea que los trabajadores cuyas actividades puedan desarrollarse de manera remota tengan la posibilidad de solicitar temporalmente el desempeño de sus funciones desde casa o desde otro lugar distinto a la oficina cuando existan afectaciones meteorológicas severas.

Durante la discusión del dictamen, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, Juan Estuardo Rubio Gualito, explicó:

“Busca incorporar a la Ley Federal del Trabajo la posibilidad de que cuando ocurran fenómenos naturales que afecten la movilidad, la seguridad o la posibilidad material de asistir al centro de trabajo, los trabajadores puedan solicitar temporalmente realizar sus actividades en casa o en un lugar distinto al centro de trabajo”.

Entre los posibles beneficiarios se encuentran trabajadores administrativos, personal de áreas digitales, consultores y otros profesionistas cuyas responsabilidades puedan cumplirse mediante herramientas tecnológicas. También aplicaría para quienes laboren en zonas afectadas por lluvias torrenciales, inundaciones, desbordamientos o interrupciones severas en los sistemas de transporte.

Inundaciones, encharcamientos y fallas en el transporte público son algunas de las afectaciones que busca atender la propuesta./ Pixabay

La legisladora argumentó que los fenómenos meteorológicos han incrementado su intensidad en los últimos años y que sus consecuencias impactan directamente en la calidad de vida de los trabajadores. Entre las afectaciones mencionó jornadas de traslado más largas, desgaste físico y emocional, así como riesgos relacionados con la fatiga laboral.

La desconexión digital también forma parte de la propuesta

Además del esquema de trabajo remoto por contingencias climáticas, la iniciativa pretende fortalecer el derecho a la desconexión digital. El objetivo es evitar que los trabajadores continúen atendiendo llamadas, mensajes o correos relacionados con sus actividades laborales una vez concluida su jornada.

La reforma también contempla medidas para impedir que los empleadores reduzcan salarios, apliquen sanciones económicas o despidan a trabajadores que recurran al home office en los casos previstos por la ley. No obstante, la propuesta todavía no tiene efectos legales, ya que deberá ser analizada por la Cámara de Diputados y posteriormente por el Senado de la República.