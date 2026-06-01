¿Quién sobra y quién falta en la lista final del Tricolor? Esto opinan los expertos

Las convocatorias de la Selección Mexicana cada cuatro años nunca dejan satisfecho a nadie. Siempre ha existido el debate sobre ciertos jugadores que no han sido convocados para los respectivos Mundiales, y también los que han sido elegidos.

Distintos líderes de opinión han dado a conocer su postura al respecto y, para seguir con la tendencia de la lista, en RÉCORD te presentamos la postura de las voces autorizadas del periodismo en nuestro país.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana | IMAGO7

La opinión de los líderes de opinión

Ignacio 'Fantasma' Suárez

Uno de los reporteros más reconocidos del balompié mexicano, Ignacio 'Fantasma' Suárez, dio a conocer su punto de vista sobre la convocatoria del Tri, con una severa crítica. "Es una generación tan pobre, que no da siquiera para debatir sobre quién faltó o quien sobró, porque no habría diferencia".

David Faitelson

El polémico comentarista y panelista de TUDN, David Faitelson, comentó que la lista no generó tanta polémica como en antaño, pero sí hicieron falta algunos nombres. "Yo creo que podrían estar y no están Marcel Ruiz, Charly Rodríguez y el Chucky Lozano; aunque ninguno de ellos cambia la ecuación, ya que no vivimos una época de abundancia".

Charly Rodríguez, jugador de Selección Mexicana | IMAGO7

Ricardo Peláez

Ricardo Peláez es una gloria viviente del balompié mexicano, quien también llegó a disputar una Copa del Mundo. El ahora analista de ESPN comentó que la lista fue congruente, aunque nombres como Ruiz, Charly y el propio Diego Lainez pudieron formar parte de la lista final. "Tampoco hay una estrella que haya quedado fuera".

Carlos 'Warrior' Guerrero

Carlos Guerrero, de TV Azteca, fue uno de los más críticos con la lista final del Vasco, pues aseguró que es muy complicado encontrar 26 jugadores en buen momento. El reportero comentó que jugadores como César Huerta, Santiago Giménez, Edson Álvarez, Luis Chávez no están para arrancar la Copa del Mundo; además de la ausencia de jugadores como Charly Rodríguez, Diego Lainez y Jordan Carrillo.

Miguel 'Piojo' Herrera

Coherente. Miguel 'Piojo' Herrera también dio su punto de vista con respecto a la lista y, al igual que la mayoría, coincidió que el estratega mexicano fue congruente con su decisión, aunque también hicieron falta nombres como Charly Rodríguez y Marcel Ruiz.