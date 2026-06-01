Chicharito y sus heridas futbolísticas: de Costa Rica al penal fallado con Chivas

Hablar de Javier "Chicharito" Hernández es hablar del máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana y de uno de los futbolistas más exitosos que ha exportado el país. Sin embargo, como ocurre con todas las grandes figuras, su carrera también estuvo marcada por momentos difíciles y fallas que terminaron convirtiéndose en recuerdos dolorosos para la afición.

Desde oportunidades desperdiciadas con el Tricolor en eliminatorias mundialistas hasta penales errados en el futbol mexicano, el delantero vivió episodios que contrastan con sus múltiples éxitos dentro de las canchas.

El error ante Costa Rica que persiguió al Tri

Uno de los momentos más recordados ocurrió durante el Hexagonal Final rumbo al Mundial de Brasil 2014. México atravesaba una de las peores crisis futbolísticas de su historia reciente y, en un duelo ante Costa Rica, Chicharito tuvo una oportunidad clara frente al arco que no logró concretar.

La falla se convirtió en símbolo de la falta de contundencia que acompañó al Tri durante aquella eliminatoria, una clasificación que terminó resolviéndose de forma dramática gracias al repechaje ante Nueva Zelanda.

Aunque Hernández no fue el único responsable de aquella complicada etapa, la jugada quedó grabada en la memoria de muchos aficionados.

Chicharito, durante un encuentro de la Selección Mexicana | MEXSPORT

La dolorosa eliminación ante Países Bajos

Otro episodio complicado llegó en los Octavos de Final del Mundial de Brasil 2014. Aunque México estuvo cerca de eliminar a Países Bajos, el conjunto europeo remontó en los minutos finales para quedarse con la victoria.

Durante aquel encuentro, Chicharito tuvo participación ofensiva, pero la eliminación terminó siendo una de las más dolorosas en la historia reciente del Tricolor, alimentando una narrativa de oportunidades que parecían escaparse en los momentos decisivos.

Robben se tira 'clavado' contra México en Brasil 2014 | AP

El regreso a Chivas y el penal que desató críticas

Años después, ya en la recta final de su carrera, Hernández volvió a Chivas con la intención de convertirse nuevamente en referente del club que lo vio nacer futbolísticamente.

Sin embargo, uno de los momentos más complicados de su segunda etapa con el Guadalajara llegó cuando falló un penal en el Estadio Olímpico Universitario, una acción que provocó críticas de la afición y aumentó la presión sobre el delantero.

El error tomó relevancia debido al contexto del encuentro y al momento que atravesaba el Rebaño, que buscaba resultados positivos en medio de un torneo complicado.

Javier Hernández l IMAGO7

Una carrera mucho más grande que sus errores

A pesar de estos episodios, la trayectoria de Javier Hernández sigue siendo una de las más destacadas en la historia del futbol mexicano.

Sus goles con la Selección Mexicana, su paso por clubes como Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen y West Ham, así como sus títulos en Europa, lo colocan entre los jugadores más importantes que ha producido México.

Las fallas forman parte de la carrera de cualquier delantero. En el caso de Chicharito, algunas ocurrieron en escenarios de máxima presión y por eso permanecen en la memoria colectiva. Sin embargo, difícilmente opacan el legado de un futbolista que durante años fue el rostro del futbol mexicano a nivel internacional.