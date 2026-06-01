Diego Mejía llega a México para tomar el reto del Atlético San Luis

Diego Mejía arribó a San Luis Potosí para asumir de forma oficial, el banquillo del Atlético de San Luis de cara al Apertura 2026. A su llegada a tierras potosinas, el técnico mexicano dejó en claro que, el inclinarse por el equipo mexicano después de ser campeón con el Atlético Ottawa, es una forma de seguir apostando por el proyecto del Atlético de Madrid.

“Creo que es seguir apostando por el proyecto, por el proyecto Atlético. Finalmente, yo ya había estado cerca de este club años anteriores y bueno, se dio la oportunidad de Atlético. Gracias a los buenos resultados hoy estoy aquí, la verdad que en algún momento fue uno de mis objetivos, es una plaza que me encanta, es un lugar que creo que se adapta muy bien a lo que yo sé como entrenador y con muchas ganas de empezar porque creo que este año vamos a hacer cosas muy muy importantes”, declaró.

Diego Mejía | IMAGO7

Mejía aseguró que uno de los objetivos personales que tiene, es devolverle la identidad al cuadro potosino, después de que en el último año, la escuadra rojiblanca tuviera descalabros importantes que lo dejaron por tres torneos consecutivos, fuera de liguilla.

“Muy contento de llegar a un equipo con tanta tradición, sabemos perfecto que la afición de San Luis es una afición que conoce de futbol y vengo aquí para formar un equipo, para regresarle la identidad al equipo que me parece que ha perdido los los últimos torneos y hacer un equipo valiente y que compita por buenos lugares en el torneo”.

Diego Mejía, entrenador mexicano | IMAGO7

La importancia de los jóvenes mexicanos en el proyecto del Atlético de San Luis

A lo largo de la carrera de Mejía como DT, algo que ha destacado es la confianza brindada al juvenil mexicano. El técnico se reencontrará con David Rodríguez, delantero de origen potosino con quien compartió equipo en el Atlético Ottawa.

“San Luis veo la plantilla aquí ya y me parece que tienen mucho techo todavía. Tienen mucha mejora a todos los jugadores y bueno, esa es una de las de las grandes razones por las que estoy aquí. Me parece que si trabajamos juntos y si ellos se dejan entrenar, si somos humildes todos y nos ponemos al servicio del equipo, creo que podemos llenar ese ese gap para para poder encontrar un una mejor versión de todos y la verdad que creo mucho en el jugador joven, creo mucho en el jugador mexicano y bueno, siempre dispuesto a ayudarlos a su carrera”.

Diego Mejía sostendrá su primera reunión en la Ciudad Deportiva La Presa con la directiva del Atlético de San Luis y posteriormente se dirigirá a su hotel de concentración en la capital potosina, para comenzar este martes con la planeación del torneo de cara al Apertura 2026.