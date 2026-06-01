Odell Beckham Jr regresa a casa: vuelve a los Giants tras ocho años de ausencia
Los New York Giants han concretado el regreso de Odell Beckham Jr., quien vuelve a la franquicia donde se convirtió en una de las mayores estrellas de la NFL y no jugaba desde la temporada 2018.
El receptor de 33 años regresa a la Gran Manzana después de pasar por los Cleveland Browns, Los Angeles Rams, Baltimore Ravens y Miami Dolphins.
¿Cómo llegó OBJ a la NFL?
Beckham fue seleccionado por los Giants con la duodécima selección global del Draft de 2014 y rápidamente se convirtió en uno de los receptores más explosivos de la liga.
Durante sus primeras cinco temporadas registró cuatro campañas de más de mil yardas por recepción y protagonizó algunas de las jugadas más memorables de la década con aquella increíble recepción a una mano en un juedo ante Dallas.
Ready for Odell’s return 😤 pic.twitter.com/ZeFeUylYlT— New York Giants (@Giants) June 1, 2026
Cuáles son los números que tiene Odell Beckham en la NFL
A lo largo de su carrera profesional, Beckham ha disputado 119 partidos de temporada regular, acumulando 575 recepciones, 7 mil 987 yardas y 59 touchdowns por recepción, además de sumar 60 touchdowns totales.
También fue nombrado Novato Ofensivo del Año en 2014, participó en tres Pro Bowls y conquistó el Super Bowl LVI con Los Angeles Rams.
El regreso de Beckham representa una historia de reencuentro para una de las figuras más queridas por la afición de los Giants, que espera que el veterano receptor aporte experiencia y profundidad a una ofensiva que busca volver a ser protagonista en la NFL.