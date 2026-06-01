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NFL

Odell Beckham Jr regresa a casa: vuelve a los Giants tras ocho años de ausencia

Odell Beckham Jr., regresará con los Giants| AP
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 12:35 - 01 junio 2026
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El receptor regresa a los emparrillados por primera vez desde 2024

Los New York Giants han concretado el regreso de Odell Beckham Jr., quien vuelve a la franquicia donde se convirtió en una de las mayores estrellas de la NFL y no jugaba desde la temporada 2018. 

El receptor de 33 años regresa a la Gran Manzana después de pasar por los Cleveland Browns, Los Angeles Rams, Baltimore Ravens y Miami Dolphins.

¿Cómo llegó OBJ a la NFL?
Jaxon Dart, mariscal de campo, y Cam Skattebo, corredor, en juego de los Giants | AP

Beckham fue seleccionado por los Giants con la duodécima selección global del Draft de 2014 y rápidamente se convirtió en uno de los receptores más explosivos de la liga. 

Durante sus primeras cinco temporadas registró cuatro campañas de más de mil yardas por recepción y protagonizó algunas de las jugadas más memorables de la década con aquella increíble recepción a una mano en un juedo ante Dallas. 

Cuáles son los números que tiene Odell Beckham en la NFL

A lo largo de su carrera profesional, Beckham ha disputado 119 partidos de temporada regular, acumulando 575 recepciones, 7 mil 987 yardas y 59 touchdowns por recepción, además de sumar 60 touchdowns totales. 

También fue nombrado Novato Ofensivo del Año en 2014, participó en tres Pro Bowls y conquistó el Super Bowl LVI con Los Angeles Rams.

John Harbaugh, entrenador en jefe de Giants | AP

El regreso de Beckham representa una historia de reencuentro para una de las figuras más queridas por la afición de los Giants, que espera que el veterano receptor aporte experiencia y profundidad a una ofensiva que busca volver a ser protagonista en la NFL.

Odell Beckham celebrando anotación | AP
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