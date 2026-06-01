Con autoridad: Noruega supera a Suecia y afina detalles para el Mundial

Noruega continúa levantando la mano como una de las selecciones que podrían sorprender en la Copa del Mundo 2026. El conjunto dirigido por Ståle Solbakken superó con autoridad 3-1 a Suecia en un intenso duelo amistoso disputado como parte de su preparación rumbo a la justa mundialista.

El combinado noruego mostró un futbol dinámico, agresivo y con mucha contundencia ofensiva, dominando gran parte del encuentro frente a una Suecia que también estará presente en la Copa del Mundo, pero que dejó varias dudas en defensa.

Jørgen Strand Larsen lideró la exhibición noruega

La figura del encuentro fue Jørgen Strand Larsen, quien firmó un doblete para encaminar la victoria de los nórdicos. El delantero abrió el marcador apenas al minuto 8 y posteriormente volvió a aparecer al 37' para ampliar la ventaja de su selección.

Entre ambos tantos apareció Antonio Nusa, una de las jóvenes promesas más emocionantes del futbol europeo, quien marcó el segundo gol tras una brillante jugada individual que dejó sin posibilidades a la defensa sueca.

Noruega se marchó al descanso con una cómoda ventaja de 3-0 y el control absoluto del partido.

#Amistoso | ¡GOL NORUEGA! A los 37'PT Jorge Strand Larsen marcó su doblete personal y el 3-0.



El delantero del Crystal Palace lo está haciendo en lugar de Eder Håaland. pic.twitter.com/IGDxt2Dw2Z — Senior Prode ⭐⭐⭐ (@ElProdeOriginal) June 1, 2026

Suecia reaccionó demasiado tarde

Para la segunda mitad, ambos entrenadores realizaron modificaciones pensando en el Mundial, lo que provocó que el ritmo del encuentro disminuyera considerablemente.

Suecia encontró el descuento al minuto 76 gracias a Alexander Isak, quien aprovechó una de las pocas oportunidades claras generadas por los visitantes para evitar una derrota más abultada.

A pesar del gol, los suecos nunca lograron meterse realmente en el partido y terminaron siendo superados por una selección noruega mucho más intensa y efectiva.

Selección de Suecia durante las eliminatorias mundialistas de la UEFA | AP

Noruega ilusiona rumbo al Mundial

Lo más llamativo para los aficionados noruegos es que la victoria llegó incluso sin la participación de varias de sus máximas figuras, entre ellas Erling Haaland y Martin Ødegaard, lo que deja claro el crecimiento colectivo que ha tenido el equipo durante los últimos años.

Jugadores como Antonio Nusa, Oscar Bobb, Strand Larsen y Andreas Schjelderup volvieron a demostrar que Noruega cuenta con una generación capaz de competir al más alto nivel internacional.

DOBLETE DE STRAND LARSEN PARA NORUEGA ANTE SUECIA.



Jorgen abrió el marcador y marcó el tercer y último gol para su selección.👏🏽#CPFC #CrystalPalace pic.twitter.com/q7eeEEMQgd — La Palaceneta (@CPFC_arg) June 1, 2026

La selección escandinava disputará un último amistoso antes de debutar en la Copa del Mundo, donde compartirá grupo con Francia, Senegal e Irak en uno de los sectores más exigentes del torneo.

Suecia deberá corregir antes del Mundial

Por su parte, Suecia tendrá poco tiempo para ajustar detalles antes de su presentación mundialista. El conjunto dirigido por Graham Potter mostró problemas defensivos durante gran parte del encuentro y deberá encontrar respuestas rápidamente si quiere competir en un Grupo F donde enfrentará a Países Bajos, Japón y Túnez.

Aunque cuentan con figuras como Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Anthony Elanga, los suecos dejaron claro que todavía tienen aspectos importantes por mejorar antes de iniciar su aventura mundialista.