Este 1 de junio inició el paro nacional indefinido de la CNTE

La protesta magisterial volvió a tomar fuerza este lunes 1 de junio, cuando integrantes de la CNTE iniciaron un paro nacional indefinido para presionar al Gobierno Federal y exigir respuesta a sus demandas laborales, económicas y sociales. La movilización ya provocó afectaciones en escuelas públicas de distintas entidades y complicaciones viales en la capital del país.

El movimiento no tiene una fecha definida para concluir. De acuerdo con la organización, las acciones continuarán hasta que existan acuerdos concretos con las autoridades federales. Como parte de esta jornada, los docentes también prevén instalar nuevamente un plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La movilización ocurre a pocos días del arranque del Mundial de Futbol 2026, por lo que el magisterio disidente retomó la consigna: “Si no hay solución, no rodará el balón”. Con ello, la CNTE busca aumentar la presión política y visibilizar sus reclamos en medio de un evento internacional.

Miles de maestros se sumaron al paro indefinido convocado por la CNTE mientras continúan las negociaciones con el Gobierno Federal./ CNTE

Estados con suspensión de clases por el paro de la CNTE

Aunque el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no marca el 1 de junio como día de descanso obligatorio, algunas escuelas públicas suspendieron actividades debido a la participación de docentes en el paro.

Las entidades donde se reportan afectaciones escolares son Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Zacatecas, Yucatán, Baja California e Hidalgo. En Oaxaca, la Sección 22 inició el paro desde el 25 de mayo, mientras que en la capital se esperan suspensiones parciales en planteles relacionados con la Sección 9.

Las autoridades educativas han señalado que el impacto no será igual en todos los municipios ni en todas las escuelas, ya que no todos los maestros pertenecen a la CNTE o decidieron sumarse a la protesta nacional.

La megamarcha de la CNTE recorrió Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo de la Ciudad de México./ RS

Las demandas que mantienen activo el paro nacional

Entre las exigencias principales de la CNTE se encuentra la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, con la intención de regresar a un sistema de pensiones solidario y sin participación de las Afores. También piden eliminar la Reforma Educativa de 2019 y los mecanismos de la USICAMM.

El movimiento magisterial exige además un aumento del 100 por ciento al salario base, la eliminación de descuentos salariales aplicados a docentes que han participado en protestas y un mayor presupuesto para infraestructura educativa, salud y seguridad social.

La CNTE también incluyó entre sus reclamos una postura contra el despojo y la gentrificación en ciudades sede del Mundial de Futbol 2026, tema que ha sido incorporado a sus movilizaciones recientes.