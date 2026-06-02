¿Cuál es el impacto de la llegada de Myles Garrett a los Rams?

En la NFL hay intercambios que parecen una verdadera locura. Algunos funcionan, pero casi siempre uno de los dos equipos termina perdiendo. Sin embargo, hay ocasiones muy raras en las que el movimiento está tan bien alineado con las necesidades de cada franquicia que resulta difícil señalar a un perdedor. El traspaso de Myles Garrett a Los Angeles Rams parece ser de estos: una operación de ganar o ganar que podría cambiar el rumbo de dos organizaciones por completo.

Para los Rams, la ecuación es sencilla. Están construidos para competir ahora. Después de quedarse a las puertas del Super Bowl tras caer en la Final de la Conferencia Nacional ante los Seattle Seahawks, la organización entendió que necesitaba una pieza capaz de inclinar la balanza en los momentos decisivos. Esa pieza es Garrett.

Myles Garrett en un entrenamiento | AP

¿Por qué la llegada de Myles Garrett convierte a los Rams en favoritos al Super Bowl?

El dos veces Jugador Defensivo del Año llega tras firmar una temporada histórica con 23 sacks, la mayor cantidad registrada desde que la NFL hizo oficial la estadística en 1982. Con 125.5 capturas en su carrera, ninguna figura activa ha derribado más quarterbacks que él. Su incorporación transforma inmediatamente una defensiva sólida en una unidad capaz de dominar partidos por sí sola.

La llegada de Garrett también fortalece la candidatura de Los Ángeles al Super Bowl LXI, que además tendrá un ingrediente especial: se disputará en casa, en el SoFi Stadium. Con Matthew Stafford llegando como el MVP de la temporada 2025 y Garrett como el mejor defensivo del año, los Rams reúnen por primera vez en la historia de la NFL a los dos mejores jugadores en un mismo techo. El mejor contendiente de la Conferencia Nacional sin lugar a duda.

Los Rams se perfilan como favoritos al Super Bowl I AP

¿Qué ganó Browns al desprenderse de una estrella como Myles Garrett?

Pero si Los Ángeles apuesta por el presente, Cleveland apuesta por algo igual de valioso: el futuro. Aunque perder a un jugador generacional siempre duele, los Browns recibieron a Jared Verse, uno de los jóvenes defensivos con mayor proyección de toda la liga. En apenas dos temporadas se convirtió en un referente de la unidad y en una pieza alrededor de la cual puede construirse una nueva identidad.

La otra gran ganancia llegó en forma de capital de draft. Cleveland sumó una selección de primera ronda para 2027, un año que promete convertirse en uno de los más importantes de la década gracias a la profundidad de mariscales de campo disponibles, encabezados por Arch Manning. Tener múltiples selecciones de primera ronda le dará a la franquicia margen para escalar posiciones y encontrar al quarterback que tanto tiempo ha buscado.

Deshaun Watson en los entrenamientos de primavera con los Browns | AP

La realidad es que Garrett llevaba años enviando el mismo mensaje: quería competir por campeonatos. Los Browns no lograron construir ese entorno y finalmente optaron por convertir a su máxima estrella en recursos para una reconstrucción más ambiciosa. Es una decisión dolorosa, pero posiblemente necesaria.