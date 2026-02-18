Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

¡Seahawks serán vendidos! Patrimonio de Paul Allen inicia proceso de venta de la franquicia de Seattle

Los Seahawks festejan en el Levi's Stadium I AP
Associated Press (AP) 13:28 - 18 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El banco de inversión Allen & Company y el bufete de abogados Latham & Watkins encabezarán el proceso de venta

Los Seahawks de Seattle serán puestos a la venta de acuerdo con los deseos del fallecido propietario del equipo, Paul Allen.

Los Seahawks son aclamados en las calles por su afición l AP

El patrimonio de Allen anunció el miércoles que ha iniciado el proceso de venta del equipo, que viene de consagrarse campeón del Super Bowl por segunda vez en la historia de la franquicia.

¿Cómo será el proceso de venta de los Seahawks?

El banco de inversión Allen & Company y el bufete de abogados Latham & Watkins encabezarán el proceso de venta, que se estima continuará durante la temporada baja. Luego, los propietarios de la NFL deberán ratificar un acuerdo final de compra.

El patrimonio indicó que la venta es coherente con la directriz de Allen de vender eventualmente sus activos deportivos y destinar todos los ingresos del patrimonio a la filantropía.

Los Seahawks ganaron su segundo Super Bowl | AP

Familia Allen en Seahawks

Los Seahawks han estado en manos de la familia Allen desde 1997, cuando Paul compró a los Seahawks por 194 millones de dólares al entonces propietario Ken Behring.

Desde que Allen, cofundador de Microsoft, murió en 2018 por complicaciones de un linfoma no Hodgkin a los 65 años, los Seahawks y los Trail Blazers de la NBA han sido propiedad de su hermana, Jody. El patrimonio acordó en septiembre vender a los Trail Blazers a un grupo de inversión encabezado por el propietario de los Carolina Hurricanes de la NHL, Tom Dundon.

Lumen Field, casa de los Seattle Seahawks | AP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
NFL
Últimos videos
Lo Último
14:39 Miércoles de Ceniza: ¿qué representa la cruz en la frente y para quién aplica el ayuno?
14:28 Homenaje a Justino Compeán; FMF reconoce su legado y una década clave para el futbol mexicano
14:27 ¿Cuándo inicia la Cuaresma 2026 y qué días no se come carne roja?
14:21 ¿Te pueden despedir por ir vestido de therian? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
13:57 Newcastle golea a Qarabag con póker de Anthony Gordon en Champions League
13:40 Calor extremo en febrero 2026 en CDMX: causas y fecha oficial del inicio de temporada
13:40 Pitbull quiere romper un récord mundial con miles de “calvos” en pleno concierto
13:33 Otamendi provocó a Vinicius con sus tatuajes, Sneijder se pregunta: ¿Está bien de la cabeza?
13:28 ¡Seahawks serán vendidos! Patrimonio de Paul Allen inicia proceso de venta de la franquicia de Seattle
13:26 Javier Aguirre no descarta a Fidalgo y analiza un posible dúo con Obed Vargas en la Selección Mexicana
Tendencia
1
Empelotados ¡Nueva casa! José Ramón Fernández sorprende con nuevo proyecto fuera de ESPN
2
Futbol Partido en Benfica se detiene varios minutos y Vinícius denuncia insulto racista de rival
3
Contra Suspenden Contingencia Ambiental: así queda el Hoy No Circula del miércoles 18 de febrero
4
Futbol Internacional De la burla a México al racismo contra Vinícius: El oscuro historial de Gianluca Prestianni
5
Futbol ¿Problemas en América? Vinícius Lima protagoniza fuerte entrada sobre Kevin Álvarez en entrenamiento de las Águilas
6
Empelotados El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica
Te recomendamos
Miércoles de Ceniza: ¿qué representa la cruz en la frente y para quién aplica el ayuno?
Contra
18/02/2026
Miércoles de Ceniza: ¿qué representa la cruz en la frente y para quién aplica el ayuno?
La FMF decidió homenajear al Justino Compeán por su importante trayectoria | MEXSPORT
Futbol
18/02/2026
Homenaje a Justino Compeán; FMF reconoce su legado y una década clave para el futbol mexicano
¿Cuándo inicia la Cuaresma 2026 y qué días no se come carne roja?
Contra
18/02/2026
¿Cuándo inicia la Cuaresma 2026 y qué días no se come carne roja?
¿Te pueden despedir por ir vestido de therian? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
Contra
18/02/2026
¿Te pueden despedir por ir vestido de therian? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
Newcastle golea a Qarabag con póker de Anthony Gordon en Champions League
Futbol
18/02/2026
Newcastle golea a Qarabag con póker de Anthony Gordon en Champions League
Calor extremo en febrero 2026 en CDMX: causas y fecha oficial del inicio de temporada
Contra
18/02/2026
Calor extremo en febrero 2026 en CDMX: causas y fecha oficial del inicio de temporada