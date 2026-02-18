Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¿Shakira dará concierto GRATIS en el Zócalo de la CDMX?

Shakira en una de sus presentaciones de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. / IG: @shakira
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:56 - 18 febrero 2026
En redes sociales circula la versión de que Shakira ofrecería un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX el 1 de marzo de 2026.

Los rumores encendieron las redes y la emoción de miles de fans: un supuesto concierto gratuito de Shakira en el corazón del país ha comenzado a circular con fuerza. ¿De verdad la estrella colombiana podría presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México tras su gira por México? Esto es lo que sí se sabe —y lo que todavía no está confirmado.

Surgieron rumores de un posible concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX. / @shakira

¿Es verdad que Shakira dará concierto gratis en la CDMX?

En las últimas horas diversas publicaciones y presuntos carteles promocionales han circulado en redes sociales anunciando que Shakira podría presentarse gratuitamente en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México el domingo 1 de marzo de 2026 como un cierre especial tras su extensa gira en México.

Aunque la posibilidad ha generado entusiasmo entre los seguidores —especialmente por tratarse de un concierto sin costo en uno de los espacios públicos más emblemáticos del país— hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura ni del equipo de la artista, por lo que todo se mantiene en el terreno de la especulación.

Por el momento no hay confimación oficial de un concierto de Shakira gratis en el Zócalo. / @shakira

¿Por qué comenzó a circular el rumor?

La versión comenzó a ganar tracción tras la difusión de un supuesto flyer que indica la fecha y el lugar del concierto, acompañado de comentarios que apuntan a que Shakira anunciaría el evento durante su último show en la capital del país programado para el 27 de febrero en el Estadio GNP Seguros.

Duranto estos días las publicaciones en plataformas digitales han provocado que miles de fanáticos compartan y comenten la posibilidad de un megaconcierto gratuito, lo que alimenta las expectativas. Sin embargo, estas imágenes no han sido respaldadas por ningún canal institucional ni por representantes oficiales de la cantante.

La versión comenzó a ganar tracción tras la difusión de un supuesto flyer. / @shakira

Shakira en México

Shakira se encuentra en plena gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, la cual ha obtenido grandes resultados en México, donde agotó múltiples funciones en la Ciudad de México y otras ciudades del país.

Antes de que surgieran los rumores sobre un posible concierto en el Zócalo, la colombiana tenía fechas confirmadas en Tuxtla Gutiérrez (21 de febrero), Mérida (24 de febrero) y una función especial en el Estadio GNP Seguros de la CDMX el 27 de febrero de 2026, una serie de presentaciones que han consolidado su impacto en el país.

Tuxtla Gutiérrez, Mérida y la Ciudad de México serán las tres ciudades que recibirán a Shakira en 2026./ AP

¿Se podría confirmar el concierto gratis de Shakira?

Hasta el momento, ninguna autoridad gubernamental ni el equipo de Shakira han emitido comunicados o anuncios oficiales sobre una presentación masiva en el Zócalo, por lo que no existe fecha, horario o logística confirmada.

Los seguidores interesados en este posible concierto deberán esperar a un anuncio verificado a través de los canales oficiales de la cantante o de las dependencias locales, y tomar en cuenta que, mientras no exista una confirmación formal, la información circulante debe considerarse como un rumor.

