Gianni Infantino adquirió nueva ciudadanía: ¡el presidente del país intervino personalmente!

Gianni Infantino posee ahora una tercera ciudadanía, además de la suiza y la italiana, y en Instagram se mostró extremadamente entusiasmado. “¡ORGULLOSO DE SER LIBANÉS – OFICIAL!” y “¡Amo Líbano y me siento como en casa en este hermoso país!”, escribió el líder de la FIFA.

La esposa del presidente de la FIFA, Leena Al Ashqar, es libanesa

¿La razón por la que el italo-suizo ha adquirido (también) la ciudadanía del estado de Oriente Próximo? La esposa del presidente de la FIFA, Leena Al Ashqar, es originaria de Líbano. El procedimiento no es nada sencillo, la ley actual no permite a las mujeres libanesas transmitir automáticamente la ciudadanía a sus maridos o hijos extranjeros, pero el directivo de la FIFA tuvo “influencias”.

Infantino con su pasaporte libanés | INSTAGRAM: @gianni_infantino

A su favor intervino personalmente el presidente de Líbano, Joseph Aoun (62 años), quien hizo una excepción y se la concedió mediante una normativa especial, incluyendo a los miembros de su familia. ¡Un auténtico permiso VIP político!

El presidente de la Federación de Futbol de Líbano felicitó de antemano a Gianni Infantino

Hace unos meses, el presidente de la Asociación Libanesa de Futbol, Hashem Haidah, felicitó al jefe de la FIFA por su planificada naturalización. Por su parte, Infantino prometió apoyo al país afectado por la crisis.

Recientemente, incluso habló de la posibilidad de construir un moderno estadio nacional para 20 mil a 30 mil aficionados, argumentando que los ciudadanos de Líbano se lo merecen. Además, no ha dejado de invocar los estrechos lazos que tiene con el país del suroeste de Asia.

El presidente de la FIFA con el mandatario de Líbano, Joseph Aoun, y sus familias | AP