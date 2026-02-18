De la burla a México al racismo contra Vinícius: El oscuro historial de Gianluca Prestianni

El nombre de Gianluca Prestianni no es ajeno a la controversia. Mientras el mundo del fútbol analiza los tensos eventos ocurridos hoy en el duelo entre el Benfica y el Real Madrid, donde Vinícius Jr lo acusó directamente de proferir insultos racistas, en México ha resurgido un episodio que marcó la carrera del joven futbolista durante el pasado Mundial Sub-20.

Gianluca Prestianni, acusado de insultos racistas | AFP

PRESTIANNI Y SU BURLA AL 'CHICHA' SÁNCHEZ

Mucho antes de este choque de alta tensión en Lisboa, Prestianni ya había demostrado una faceta provocadora que indignó a la afición mexicana. Tras la eliminación del Tri Sub-20 a manos de la Albiceleste, se viralizó un video que encendió las redes sociales.

En las imágenes, captadas por sus propios compañeros, se observaba a Prestianni liderando los festejos en el vestidor de una manera muy particular:

Gianluca Prestianni en el Mundial Sub-20 | MEXSPORT

El jugador argentino sostenía una bocina mientras replicaba, paso a paso, pero de manera burda y exagerado, el baile que Diego ‘Chicha’ Sánchez, jugador mexicano, había realizado días antes para celebrar el pase de México a Cuartos de Final. De fondo sonaba "Mesa Que Más Aplauda", el mismo tema de Clímax que acompañó el festejo original del mexicano. pero que días después fue usado como burla por el argentino.

El gesto fue visto como una falta de respeto innecesaria y una burla directa hacia un colega de profesión, consolidando la imagen de Prestianni como un jugador que disfruta de la provocación al límite.

🇦🇷🤣 Esto de Gianluca Prestianni post eliminación de Argentina a México.



pic.twitter.com/WuyCdOP1Zb — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 12, 2025

DE LA BURLA EN EL MUNDIAL A INSULTOS RACISTAS EN CHAMPIONS

Lo que en su momento fue una "burla juvenil" en un torneo de selecciones, ha escalado hoy a una dimensión mucho más grave. La denuncia de Vinícius Jr. en la Champions League pone al argentino en una situación crítica ante la UEFA.

A diferencia del baile del "Chicha", donde la mofa fue evidente y grabada por sus propios compañeros, en esta ocasión Prestianni decidió "ocultarse", pues el argentino se cubrió la boca con la camiseta para lanzar el presunto insulto racista, esto para que las cámaras de televisión no pudieran leer sus labios.

Gianluca Prestianni en bronca con jugadores del Real Madrid | AFP