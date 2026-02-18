Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Figura de Monterrey sufre rotura de ligamento cruzado

Estadio BBVA | IMAGO7
Mauricio Díaz Valdivia 21:04 - 17 febrero 2026
Rayadas ha confirmado la baja de Katty Martínez; la lesión la sufrió ante su exequipo, América en el Estadio Ciudad de los Deportes

Rayadas de Monterrey se mantiene como el equipo líder en el Clausura 2026; sin embargo, tendrán que afrontar lo que resta del torneo sin una de sus jugadoras más relevantes: Katty Martínez.

A través de redes sociales, el equipo regiomontano ha dado a conocer la gravedad de la lesión por parte de 'Kattykiller', confirmando que no cuentan con ella para el final del certamen, pero todo podría ser incluso más grave.

Katty fuera por un tiempo prolongado | Imago7

¿Qué sucedió con la jugadora rayada?

Durante el partido correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2026 ante América, su exequipo, Katty Martínez ingresó de cambio para tan solo 20 segundos después ser la autora de una asistencia para Lucía García y el gol del empate en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Sin embargo, en el tiempo de agregado, en una jugada dentro del área de las regias, la misma Katty intentó despejar un balón dentro del área, con el infortunio de que en el movimiento, su pierna tuvo un movimiento que le provocó la lesión, por lo que tuvo que salir ayudada del cuerpo médico.

Ahora, este martes 17 de febrero, las redes sociales de Rayadas han dejado saber qué fue lo que sucedió con su número 26:

Después de realizarle la valoración y los estudios correspondientes, se le diagnosticó una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La jugadora será intervenida quirúrgicamente e iniciará inmediatamente su proceso de rehabilitación.

Con esto, es un hecho que se perderá el resto del torneo, pero la ausencia de Martínez podría ser aún más larga ya que este tipo de lesiones dejan fuera a los jugadores de siete a nueve meses, lo cual haría regresar a la ex de América y Tigres hasta septiembre o noviembre, dependiendo de su evolución.

¿Qué dice la gente acerca de la lesión?

En su mayoría, los aficionados de Monterrey han lamentado que una de sus delanteras se vaya a perder tanto tiempo de actividad en la Liga MX Femenil, sin importar que haya compañeras que la puedan suplir tales como Christina Burkenroad y Alice Soto.

Dentro de las reacciones a la lesión también se encuentran algunas personas que tuvieron que percatarse en el comunicado oficial que toda esta situación era real, pues algunos pensaban que, debido al minuto en el que se dio la lesión, la jugadora rayada estaba fingiendo.

