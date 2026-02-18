Wolverhampton vs Arsenal: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 27 de la Premier League?

El Wolverhampton Wanderers se enfrentará al Arsenal en un encuentro correspondiente a la Premier League de la temporada 2025/2026. El partido está programado para el 18 de febrero de 2026 a las 14:00 horas en el Molineux Stadium. El árbitro designado para dirigir este compromiso será Paul Tierney, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este importante duelo.

El contraste entre ambos equipos en la tabla de posiciones no podría ser más marcado. El Arsenal lidera la Premier League con 57 puntos tras 26 jornadas, habiendo anotado 50 goles y concedido apenas 18, demostrando un equilibrio ofensivo y defensivo excepcional. Por su parte, los Wolves atraviesan una temporada para olvidar, ocupando la última posición (20°) con solo 9 puntos en el mismo número de partidos, con apenas 16 goles a favor y 48 en contra. La diferencia de 48 puntos entre ambos equipos refleja la enorme brecha competitiva, con los Gunners luchando por el título mientras los locales necesitan desesperadamente puntos para intentar una salvación que parece cada vez más complicada.

Los Wolves llegan a este encuentro con resultados mixtos en sus últimos compromisos. Consiguieron una victoria importante en la Copa FA al derrotar al Grimsby por 0:1 el 15 de febrero, seguido de un empate sin goles ante el Nottingham Forest (0:0) el 11 de febrero. Sin embargo, su rendimiento en liga ha sido preocupante con tres derrotas consecutivas: 1:3 contra el Chelsea el 7 de febrero, 0:2 frente al AFC Bournemouth el 31 de enero, y una derrota por 2:0 ante el Manchester City el 24 de enero. Por su parte, el Arsenal atraviesa un excelente momento con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Golearon al Wigan por 4:0 en la Copa FA el 15 de febrero, empataron 1:1 con el Brentford el 12 de febrero, y consiguieron victorias contundentes ante el Sunderland (3:0) el 7 de febrero, el Chelsea (1:0) en la Copa EFL el 3 de febrero, y una goleada por 0:4 al Leeds United el 31 de enero.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Arsenal, que ha ganado los cinco últimos enfrentamientos directos. En su encuentro más reciente, disputado el 13 de diciembre de 2025, los Gunners se impusieron por 2:1 en casa. Anteriormente, el 25 de enero de 2025, el Arsenal venció a los Wolves por 0:1 en Molineux. El 17 de agosto de 2024, los londinenses ganaron 2:0 como locales, mientras que el 20 de abril de 2024 se impusieron por 0:2 en campo de los Wolves. El 2 de diciembre de 2023, el Arsenal también venció por 2:1 en su estadio. Esta racha de cinco victorias consecutivas demuestra la clara superioridad del Arsenal en los enfrentamientos directos recientes.

Joao Gomes se ha convertido en el jugador más destacado de los Wolves en esta complicada temporada. El centrocampista brasileño de 25 años ha sido fundamental en la recuperación de balones y la distribución del juego, aportando consistencia en un equipo que lucha por encontrar estabilidad. Su capacidad para romper líneas y su resistencia física le han permitido destacar incluso en los momentos más difíciles del equipo. Por parte del Arsenal, Martin Zubimendi ha demostrado ser una incorporación excepcional. El centrocampista español ha aportado equilibrio y calidad técnica al mediocampo de los Gunners, convirtiéndose en pieza clave del esquema de Arteta. Su visión de juego y precisión en los pases han potenciado el juego ofensivo del equipo, mientras que su posicionamiento táctico ha fortalecido la solidez defensiva que caracteriza al líder de la Premier League.

