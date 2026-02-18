Jürgen Klopp tocó la campana en el relevo masculino de los Juegos Olímpicos

Jürgen Klopp se aseguró un «trabajo» en los Juegos Olímpicos de Invierno, después de enamorarse de una de sus leyendas hace años. El legendario exentrenador del Liverpool fue elegido para tocar la campana de la última vuelta en el relevo masculino de biatlón.

Klopp se aficionó al biatlón mientras crecía en la región alemana de la Selva Negra y, al parecer, es un gran admirador del legendario exbiatleta noruego Ole Einar Bjørndalen.

Las competencias de ski en los Juegos Olímpicos de Invierno | AP

Fan de todo

"Soy un fanático de todo", dijo Klopp. "Me encanta el esquí alpino, me encantan todas las disciplinas del esquí de fondo, me encanta el biatlón. Todo es increíblemente emocionante.

Algunas cosas las entiendo mejor porque las he visto durante años o las he practicado yo mismo. Otras no las entiendo en absoluto. No tengo ni idea de cómo alguien puede agacharse tanto en el curling, mantenerse estable y al mismo tiempo empujar una piedra.

Incluso me preguntaron si quería tocar la campana antes de la última vuelta. Mi primera pregunta fue: '¿Qué es eso?' Pero estaremos allí, será mi primera competición en vivo», había dicho días antes el exentrenador del Liverpool y el Borussia Dortmund.

Presencia del entrenador teutón

Klopp tocó la campana para la vuelta final en el relevo masculino de 4x7.5 km, en el que Francia logró un triunfo impresionante, y Bulgaria registró su segundo mejor resultado en la historia.

Klopp ha sido durante mucho tiempo un fan de Bjørndalen, 14 veces medallista olímpico de los Juegos de Invierno, conocido como el «Rey del Biatlón». Ambos se conocieron en 2019 para el documental «Klopp se encuentra con Bjørndalen».

Entonces Klopp dijo: «No creo que Ole Einar tenga mayores admiradores que yo. En Inglaterra no tienen ni idea de lo que es el biatlón. Se preguntaban quién era ese noruego, pero cuando oí hablar de él, dije: 'Sí, quiero conocerlo. ¿Dónde y cuándo?'»

Él estaba en mi lista de sueños. Ahora puedo tacharlo. Es como conocer a Muhammad Ali en el boxeo. Bjørndalen es el biatlón. Intento explicárselo a los ingleses: es Franz Beckenbauer, Pelé y Bobby Moore en una sola persona.»

Por su parte, Bjørndalen comentó: «Él tiene una base sólida en los deportes de invierno. Está loco por el deporte. Pero después del fútbol, su mayor amor es el biatlón. Fue muy sorprendente lo gran fan que es de mí y del biatlón. Se interesó por todo y dijo que le entristeció cuando me retiré. Dijo que había seguido mi carrera, así que era un fanático de verdad, un fan incondicional.

Los Juegos de Invierno han dado competencias extremas | AP