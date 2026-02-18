Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Jürgen Klopp tocó la campana en el relevo masculino de los Juegos Olímpicos

Klopp presente en la competencia | X: @topskillsportuk
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 23:38 - 17 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exentrenador de Borussia Dortmund y Liverpool estuvo presente en una de las competencias de los Juegos

Jürgen Klopp se aseguró un «trabajo» en los Juegos Olímpicos de Invierno, después de enamorarse de una de sus leyendas hace años. El legendario exentrenador del Liverpool fue elegido para tocar la campana de la última vuelta en el relevo masculino de biatlón.

Klopp se aficionó al biatlón mientras crecía en la región alemana de la Selva Negra y, al parecer, es un gran admirador del legendario exbiatleta noruego Ole Einar Bjørndalen.

Las competencias de ski en los Juegos Olímpicos de Invierno | AP

Fan de todo

"Soy un fanático de todo", dijo Klopp. "Me encanta el esquí alpino, me encantan todas las disciplinas del esquí de fondo, me encanta el biatlón. Todo es increíblemente emocionante.

Algunas cosas las entiendo mejor porque las he visto durante años o las he practicado yo mismo. Otras no las entiendo en absoluto. No tengo ni idea de cómo alguien puede agacharse tanto en el curling, mantenerse estable y al mismo tiempo empujar una piedra.

Incluso me preguntaron si quería tocar la campana antes de la última vuelta. Mi primera pregunta fue: '¿Qué es eso?' Pero estaremos allí, será mi primera competición en vivo», había dicho días antes el exentrenador del Liverpool y el Borussia Dortmund.

Presencia del entrenador teutón

Klopp tocó la campana para la vuelta final en el relevo masculino de 4x7.5 km, en el que Francia logró un triunfo impresionante, y Bulgaria registró su segundo mejor resultado en la historia.

Klopp ha sido durante mucho tiempo un fan de Bjørndalen, 14 veces medallista olímpico de los Juegos de Invierno, conocido como el «Rey del Biatlón». Ambos se conocieron en 2019 para el documental «Klopp se encuentra con Bjørndalen».

Entonces Klopp dijo: «No creo que Ole Einar tenga mayores admiradores que yo. En Inglaterra no tienen ni idea de lo que es el biatlón. Se preguntaban quién era ese noruego, pero cuando oí hablar de él, dije: 'Sí, quiero conocerlo. ¿Dónde y cuándo?'»

Él estaba en mi lista de sueños. Ahora puedo tacharlo. Es como conocer a Muhammad Ali en el boxeo. Bjørndalen es el biatlón. Intento explicárselo a los ingleses: es Franz Beckenbauer, Pelé y Bobby Moore en una sola persona.»

Por su parte, Bjørndalen comentó: «Él tiene una base sólida en los deportes de invierno. Está loco por el deporte. Pero después del fútbol, su mayor amor es el biatlón. Fue muy sorprendente lo gran fan que es de mí y del biatlón. Se interesó por todo y dijo que le entristeció cuando me retiré. Dijo que había seguido mi carrera, así que era un fanático de verdad, un fan incondicional.

Los Juegos de Invierno han dado competencias extremas | AP

En persona es aún mejor. Fue tan fácil hablar con él, como si nos conociéramos desde hace 10 años. Una persona a la que es muy fácil querer."

Últimos videos
Lo Último
01:02 Partidos de hoy 18 de febrero de 2026
00:45 Olympiacos vs Bayer Leverkusen: ¿Dónde y a qué hora ver el duelo de Ida de Playoffs de Champions League?
00:42 LAFC arrolla al Real España y prácticamente sella su pase en la Concacaf Champions Cup
00:31 Liga MX: ¿Qué juegos se disputarán en la Jornada 7 del Clausura 2026?
23:53 Mourinho insinúa que Vinicius Jr. provocó comentarios racistas en Benfica vs Real Madrid
23:43 "¡Eres un racista de mierda!": Mbappé es captado explotando contra Prestianni
23:38 Jürgen Klopp tocó la campana en el relevo masculino de los Juegos Olímpicos
23:14 Enorme agujero financiero: el fantasma del descenso acecha al Tottenham
23:14 Javier Duarte es vinculado a proceso por peculado; seguirá en prisión preventiva
22:47 Rusia y Bielorrusia, de nuevo bajo sus propias banderas en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026
Tendencia
1
Futbol ¿Problemas en América? Vinícius Lima protagoniza fuerte entrada sobre Kevin Álvarez en entrenamiento de las Águilas
2
Futbol Internacional De la burla a México al racismo contra Vinícius: El oscuro historial de Gianluca Prestianni
3
Futbol "¡Eres un racista de mierda!": Mbappé es captado explotando contra Prestianni
4
Futbol Mourinho insinúa que Vinicius Jr. provocó comentarios racistas en Benfica vs Real Madrid
5
Contra Mundial 2026: ¡Es oficial! México tendrá monedas conmemorativas en oro y plata
6
Futbol Nacional Selección Mexicana jugará en Toluca y Puebla previo al arranque del Mundial
Te recomendamos
Partidos de hoy 18 de febrero de 2026
Futbol
18/02/2026
Partidos de hoy 18 de febrero de 2026
Olympiacos vs Bayer Leverkusen: ¿Dónde y a qué hora ver el duelo de Ida de Playoffs de Champions League?
Futbol
18/02/2026
Olympiacos vs Bayer Leverkusen: ¿Dónde y a qué hora ver el duelo de Ida de Playoffs de Champions League?
LAFC arrolla al Real España y prácticamente sella su pase en la Concacaf Champions Cup
Futbol
18/02/2026
LAFC arrolla al Real España y prácticamente sella su pase en la Concacaf Champions Cup
Liga MX: ¿Qué juegos se disputarán en la Jornada 7 del Clausura 2026?
Futbol
18/02/2026
Liga MX: ¿Qué juegos se disputarán en la Jornada 7 del Clausura 2026?
Mourinho insinúa que Vinicius Jr. provocó comentarios racistas en Benfica vs Real Madrid
Futbol
17/02/2026
Mourinho insinúa que Vinicius Jr. provocó comentarios racistas en Benfica vs Real Madrid
"¡Eres un racista de mierda!": Mbappé es captado explotando contra Prestianni
Futbol
17/02/2026
"¡Eres un racista de mierda!": Mbappé es captado explotando contra Prestianni