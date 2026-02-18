Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX: ¿Qué juegos se disputarán en la Jornada 7 del Clausura 2026?

Cruz Azul y Chivas se reencuentran después de la Liguilla anterior | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 00:31 - 18 febrero 2026
La séptima fecha del torneo enfrentará al primer y segundo lugar de la tabla

El Clausura 2026 de la Liga MX sigue su camino a gran velocidad de cara a lo que será la Copa del Mundo, por lo que este fin de semana se llega la Jornada 7, en la que las cosas podrían cambiar de acuerdo a los clasificados al momento.

Sin duda, el partido más relevante es el del líder Guadalajara en contra de Cruz Azul, que es el segundo puesto, en una reedición del juego de Cuartos de Final del Apertura 2025.

América necesita reponerse en el torneo | Imago7

¿Cuáles son los partidos de la fecha?

Ya se hizo costumbre que Tigres juegue los viernes, y esta vez no será la excepción, pues los felinos recibirán a Pachuca en el Estadio Universitario para abrir la cartelera del fin de semana; después, Puebla recibirá a América, quienes vienen de perder el Clásico ante el Rebaño.

En cuanto a partidos del sábado, Atlas abrirá la jornada recibiendo a un mejorado Atlético San Luis que viene de vencer a Gallos en el Clásico de la 57; posteriormente León recibirá al sotanero Santos Laguna en el Nou Camp; ese mismo día y a la misma hora que el duelo de La Fiera, Necaxa recibe al bicampeón Toluca.

Chivas busca continuar invicto en lo que va del torneo | Imago7

Más tarde, vendrá un cierre de jornada sabatina bastante extraño, pues primero, Cruz Azul recibirá a Chivas en el Estadio Cuauhtémoc en un encuentro que tendrá como horario las nueve de la noche; lo extraño, es que dos horas después dará comienzo el partido de Tijuana en contra de Mazatlán, para así oficialmente dar cierre a día cargado de actividad.

Para el domingo son dos los partidos que acabarán con la séptima fecha, primero con los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario que harán los honores a Rayados para su regreso a CDMX; posteriormente, los Bravos de Juárez cierran todo visitando a Querétaro, quienes tienen sed de revancha después de lo sucedido ante San Luis.

¿Qué podría pasar en la jornada?

En cuanto al duelo más relevante, incluso perdiendo, Chivas no perdería su primer lugar, pues después de su inicio perfecto, se mantiene a cinco puntos de ventaja sobre La Máquina. Equipos como Pumas y Toluca aspiran a ganar para poder mantenerse en el Top 5 de los mejores equipos del campeonato.

Santos busca salir del fondo de la tabla | Imago7

En cuanto a las Águilas del América, ganarle a La Franja los podría llevar a zona de clasificación; sin embargo, en caso de perder, podrían empatarlos en puntos, desatando un momento más complicado aún para los azulcremas.

Liga MX
