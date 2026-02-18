Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

LAFC arrolla al Real España y prácticamente sella su pase en la Concacaf Champions Cup

Denis Bouanga celebra un gol con el LAFC en la Concacaf Champions Cup 2026 | MEXSPORT
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 00:42 - 18 febrero 2026
El partido de vuelta, programado para el próximo martes en Los Ángeles, se perfila como un mero trámite.

Con una actuación dominante, Los Angeles FC dejó casi sentenciada su clasificación a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup tras imponerse por un contundente 6-1 sobre el Real España en San Pedro Sula, Honduras.

Aunque el equipo de la MLS partía como claro favorito, pocos anticipaban una goleada de tal magnitud, y menos aún que se gestara tan rápidamente. El gabonés Denis Bouanga fue la gran figura de la noche, iniciando su recital goleador apenas a los 3 minutos al convertir un penalti.

El dominio angelino fue abrumador desde el inicio. David Martínez amplió la ventaja solo ocho minutos después, estableciendo un 2-0 que reflejaba la superioridad visitante. El asedio continuó y, antes de la media hora, una nueva falta dentro del área hondureña resultó en otro penalti, esta vez ejecutado con éxito por el coreano Heung-Min Son.

Heung-Min Son celebra junto a Bouanga | MEXSPORT

La conexión entre Son y Bouanga brilló dos minutos más tarde, cuando el surcoreano asistió al gabonés para que este empujara el balón y marcara el cuarto gol. Antes del descanso, Timothy Tillman se sumó a la fiesta con el quinto tanto, cerrando una primera mitad de pesadilla para el Real España. Con esta hazaña, LAFC se convirtió en el primer club de la MLS en anotar cinco goles en un primer tiempo en torneos de Concacaf.

En la reanudación, el Real España mostró un breve destello de orgullo con un gol de Jack Jean-Baptiste al minuto 51, que pareció reavivar momentáneamente el ánimo local. Sin embargo, la esperanza duró poco.

Real España goleado por el LAFC en la Concacaf Champions Cup 2026 | MEXSPORT

La respuesta de LAFC fue inmediata y letal. Denis Bouanga apareció nuevamente para completar su triplete personal y sellar el marcador final de 6-1, sentenciando definitivamente el encuentro.

Con la victoria asegurada, el técnico Marc Dos Santos aprovechó para gestionar a su plantilla, pensando ya en el debut de la temporada 2026 de la Major League Soccer contra el Inter Miami de Messi. Al minuto 62, realizó una triple sustitución: Nathan Ordaz ingresó por Son, quien se despidió con tres asistencias; Tyler Boyd reemplazó a David Martínez; y Mathieu Choinière entró por el refuerzo Stephen Eustáquio. Finalmente, al 82', el héroe de la noche, Bouanga, cedió su lugar a Matthew Evans.

