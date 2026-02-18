LAFC arrolla al Real España y prácticamente sella su pase en la Concacaf Champions Cup

Con una actuación dominante, Los Angeles FC dejó casi sentenciada su clasificación a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup tras imponerse por un contundente 6-1 sobre el Real España en San Pedro Sula, Honduras.

Aunque el equipo de la MLS partía como claro favorito, pocos anticipaban una goleada de tal magnitud, y menos aún que se gestara tan rápidamente. El gabonés Denis Bouanga fue la gran figura de la noche, iniciando su recital goleador apenas a los 3 minutos al convertir un penalti.

El dominio angelino fue abrumador desde el inicio. David Martínez amplió la ventaja solo ocho minutos después, estableciendo un 2-0 que reflejaba la superioridad visitante. El asedio continuó y, antes de la media hora, una nueva falta dentro del área hondureña resultó en otro penalti, esta vez ejecutado con éxito por el coreano Heung-Min Son.

Heung-Min Son celebra junto a Bouanga | MEXSPORT

La conexión entre Son y Bouanga brilló dos minutos más tarde, cuando el surcoreano asistió al gabonés para que este empujara el balón y marcara el cuarto gol. Antes del descanso, Timothy Tillman se sumó a la fiesta con el quinto tanto, cerrando una primera mitad de pesadilla para el Real España. Con esta hazaña, LAFC se convirtió en el primer club de la MLS en anotar cinco goles en un primer tiempo en torneos de Concacaf.

En la reanudación, el Real España mostró un breve destello de orgullo con un gol de Jack Jean-Baptiste al minuto 51, que pareció reavivar momentáneamente el ánimo local. Sin embargo, la esperanza duró poco.

Real España goleado por el LAFC en la Concacaf Champions Cup 2026 | MEXSPORT

La respuesta de LAFC fue inmediata y letal. Denis Bouanga apareció nuevamente para completar su triplete personal y sellar el marcador final de 6-1, sentenciando definitivamente el encuentro.