Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Mourinho insinúa que Vinicius Jr. provocó comentarios racistas en Benfica vs Real Madrid

Vini dialogando con Mou en pleno partido | AP
Mauricio Díaz Valdivia 23:53 - 17 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El entrenador del cuadro lusitano también expresó su opinión al respecto del tema Vini Jr. en Champions League

La eliminatoria entre Benfica y Real Madrid en la Liga de Campeones quedó completamente eclipsada por una nueva polémica en torno a Vinicius Junior. El delantero brasileño denunció insultos racistas durante la victoria 1-0 de los merengues en Lisboa, lo que provocó la activación del protocolo antirracismo y la suspensión momentánea del encuentro en el Estádio da Luz.

Tras el partido, el entrenador del Benfica, José Mourinho, lanzó declaraciones contundentes al asegurar que su club "no puede ser racista" y sugirió que el propio Vinicius Jr. provocó el caos tras celebrar su gol frente a la afición local. Las palabras del técnico portugués añadieron aún más tensión a una serie marcada ahora por la controversia.

Mourinho volvió a enfrentar a su exequipo en Lisboa | AP

Mourinho defiende al Benfica y señala a Vinicius Jr.

El momento clave del partido llegó después de que Vinicius Junior marcara un golazo con un disparo colocado a la escuadra para adelantar al Real Madrid. El brasileño celebró frente a la grada local, generando una reacción hostil que derivó en un intercambio con el mediocampista del Benfica, Luca Prestianni, quien se cubrió la boca al dirigirse al extremo madridista.

La situación escaló rápidamente. Vinicius protestó ante el árbitro y se activó el protocolo antirracismo de la FIFA, lo que obligó a detener el partido durante aproximadamente 10 minutos. El atacante conversó con el técnico Álvaro Arbeloa y también con Mourinho antes de que el juego se reanudara y el Madrid asegurara una valiosa victoria como visitante.

Mourinho se fue expulsado del encuentro | AP

En declaraciones posteriores a Amazon Prime, José Mourinho afirmó que "en los estadios donde juega Vinicius siempre pasa algo", restando peso a las acusaciones y defendiendo la historia del Benfica. El entrenador recordó que Eusébio, una de las mayores leyendas del club portugués, era negro, insistiendo en que la institución "es todo menos racista".

El técnico también criticó la forma en que Vinicius celebró el gol, asegurando que, tras una anotación de ese nivel, debía limitarse a festejar de manera respetuosa y regresar al campo.

Vinicius recibe respaldo del Real Madrid tras acusaciones de racismo

Mientras Mourinho cuestionaba lo ocurrido, varios protagonistas del lado madridista respaldaron públicamente a Vinicius Jr. El inglés Trent Alexander-Arnold destacó la fortaleza mental del brasileño y subrayó que ha enfrentado situaciones similares en otras ocasiones, gestionándolas con carácter y determinación.

Álvaro Arbeloa, entrenador de Real Madrid | AP

Por su parte, el entrenador Álvaro Arbeloa evitó entrar en confrontaciones directas, pero dejó claro que el futbol debe combatir cualquier tipo de actitud irrespetuosa. “Si no nos respetamos unos a otros, eso es un problema”, afirmó, enviando un mensaje contundente sobre la necesidad de erradicar el racismo en la Liga de Campeones.

Últimos videos
Lo Último
01:02 Partidos de hoy 18 de febrero de 2026
00:45 Olympiacos vs Bayer Leverkusen: ¿Dónde y a qué hora ver el duelo de Ida de Playoffs de Champions League?
00:42 LAFC arrolla al Real España y prácticamente sella su pase en la Concacaf Champions Cup
00:31 Liga MX: ¿Qué juegos se disputarán en la Jornada 7 del Clausura 2026?
23:53 Mourinho insinúa que Vinicius Jr. provocó comentarios racistas en Benfica vs Real Madrid
23:43 "¡Eres un racista de mierda!": Mbappé es captado explotando contra Prestianni
23:38 Jürgen Klopp tocó la campana en el relevo masculino de los Juegos Olímpicos
23:14 Enorme agujero financiero: el fantasma del descenso acecha al Tottenham
23:14 Javier Duarte es vinculado a proceso por peculado; seguirá en prisión preventiva
22:47 Rusia y Bielorrusia, de nuevo bajo sus propias banderas en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026
Tendencia
1
Futbol ¿Problemas en América? Vinícius Lima protagoniza fuerte entrada sobre Kevin Álvarez en entrenamiento de las Águilas
2
Futbol Internacional De la burla a México al racismo contra Vinícius: El oscuro historial de Gianluca Prestianni
3
Futbol "¡Eres un racista de mierda!": Mbappé es captado explotando contra Prestianni
4
Futbol Mourinho insinúa que Vinicius Jr. provocó comentarios racistas en Benfica vs Real Madrid
5
Contra Mundial 2026: ¡Es oficial! México tendrá monedas conmemorativas en oro y plata
6
Futbol Nacional Selección Mexicana jugará en Toluca y Puebla previo al arranque del Mundial
Te recomendamos
Partidos de hoy 18 de febrero de 2026
Futbol
18/02/2026
Partidos de hoy 18 de febrero de 2026
Olympiacos vs Bayer Leverkusen: ¿Dónde y a qué hora ver el duelo de Ida de Playoffs de Champions League?
Futbol
18/02/2026
Olympiacos vs Bayer Leverkusen: ¿Dónde y a qué hora ver el duelo de Ida de Playoffs de Champions League?
LAFC arrolla al Real España y prácticamente sella su pase en la Concacaf Champions Cup
Futbol
18/02/2026
LAFC arrolla al Real España y prácticamente sella su pase en la Concacaf Champions Cup
Liga MX: ¿Qué juegos se disputarán en la Jornada 7 del Clausura 2026?
Futbol
18/02/2026
Liga MX: ¿Qué juegos se disputarán en la Jornada 7 del Clausura 2026?
Mourinho insinúa que Vinicius Jr. provocó comentarios racistas en Benfica vs Real Madrid
Futbol
17/02/2026
Mourinho insinúa que Vinicius Jr. provocó comentarios racistas en Benfica vs Real Madrid
"¡Eres un racista de mierda!": Mbappé es captado explotando contra Prestianni
Futbol
17/02/2026
"¡Eres un racista de mierda!": Mbappé es captado explotando contra Prestianni