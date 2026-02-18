Mourinho insinúa que Vinicius Jr. provocó comentarios racistas en Benfica vs Real Madrid

La eliminatoria entre Benfica y Real Madrid en la Liga de Campeones quedó completamente eclipsada por una nueva polémica en torno a Vinicius Junior. El delantero brasileño denunció insultos racistas durante la victoria 1-0 de los merengues en Lisboa, lo que provocó la activación del protocolo antirracismo y la suspensión momentánea del encuentro en el Estádio da Luz.

Tras el partido, el entrenador del Benfica, José Mourinho, lanzó declaraciones contundentes al asegurar que su club "no puede ser racista" y sugirió que el propio Vinicius Jr. provocó el caos tras celebrar su gol frente a la afición local. Las palabras del técnico portugués añadieron aún más tensión a una serie marcada ahora por la controversia.

Mourinho volvió a enfrentar a su exequipo en Lisboa | AP

Mourinho defiende al Benfica y señala a Vinicius Jr.

El momento clave del partido llegó después de que Vinicius Junior marcara un golazo con un disparo colocado a la escuadra para adelantar al Real Madrid. El brasileño celebró frente a la grada local, generando una reacción hostil que derivó en un intercambio con el mediocampista del Benfica, Luca Prestianni, quien se cubrió la boca al dirigirse al extremo madridista.

La situación escaló rápidamente. Vinicius protestó ante el árbitro y se activó el protocolo antirracismo de la FIFA, lo que obligó a detener el partido durante aproximadamente 10 minutos. El atacante conversó con el técnico Álvaro Arbeloa y también con Mourinho antes de que el juego se reanudara y el Madrid asegurara una valiosa victoria como visitante.

Mourinho se fue expulsado del encuentro | AP

En declaraciones posteriores a Amazon Prime, José Mourinho afirmó que "en los estadios donde juega Vinicius siempre pasa algo", restando peso a las acusaciones y defendiendo la historia del Benfica. El entrenador recordó que Eusébio, una de las mayores leyendas del club portugués, era negro, insistiendo en que la institución "es todo menos racista".

El técnico también criticó la forma en que Vinicius celebró el gol, asegurando que, tras una anotación de ese nivel, debía limitarse a festejar de manera respetuosa y regresar al campo.

Vinicius recibe respaldo del Real Madrid tras acusaciones de racismo

Mientras Mourinho cuestionaba lo ocurrido, varios protagonistas del lado madridista respaldaron públicamente a Vinicius Jr. El inglés Trent Alexander-Arnold destacó la fortaleza mental del brasileño y subrayó que ha enfrentado situaciones similares en otras ocasiones, gestionándolas con carácter y determinación.

Álvaro Arbeloa, entrenador de Real Madrid | AP