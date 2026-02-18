Olympiacos vs Bayer Leverkusen: ¿Dónde y a qué hora ver el duelo de Ida de Playoffs de Champions League?

El Olympiacos recibirá al Bayer Leverkusen en un importante encuentro correspondiente a la Champions League de la temporada 2025/2026. El partido está programado para el 18 de febrero de 2026 en el Estadio Karaiskakis. El árbitro designado para dirigir este compromiso es Joao Pinheiro, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este duelo que promete ser intenso entre dos equipos con aspiraciones en el torneo continental.

El cuadro griego prepara su estadio para el partido | X: @olympiacosfc

¿Cómo llegan ambos equipos?

En la actual fase de la Champions League, ambos equipos terminaron en posiciones cercanas en la tabla. El Bayer Leverkusen ocupa el puesto 16 con 12 puntos tras 8 partidos disputados, mientras que el Olympiacos se sitúa en la posición 18 con 11 puntos en el mismo número de encuentros.

La diferencia de goles también es similar, con el conjunto alemán habiendo anotado 13 tantos y recibido 14, frente a los 10 goles a favor y 14 en contra del equipo griego. Este enfrentamiento resulta crucial para ambos, ya que una victoria podría significar el definir la eliminatoria con una semana de anticipación.

Las Aspirinas llegan en buen momento a la eliminatoria | AP

El Olympiacos llega a este encuentro con resultados mixtos en sus últimos compromisos. Los griegos consiguieron dos victorias, dos empates y una derrota en sus cinco partidos más recientes. Empataron sin goles contra Levadiakos el 14 de febrero en la Superliga, cayeron ante Panathinaikos 0-1 el 8 de febrero, vencieron a domicilio al Asteras Tripolis 0-3 el 4 de febrero, igualaron con AEK Athens 1-1 el 1 de febrero y lograron una importante victoria en Champions League ante Ajax 1-2 el 28 de enero.

Por su parte, el Bayer Leverkusen atraviesa un excelente momento con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Los alemanes golearon al St. Pauli 4-0 el 14 de febrero en la Bundesliga, empataron con Borussia Moenchengladbach 1-1 el 7 de febrero, vencieron nuevamente al St. Pauli 3-0 el 3 de febrero en la Copa de Alemania, derrotaron a domicilio al Eintracht Frankfurt 1-3 el 31 de enero y golearon al Villarreal 3-0 el 28 de enero en Champions League.

En el historial reciente entre ambos equipos, destaca el último enfrentamiento que tuvo lugar el 20 de enero de 2026 en la Champions League, donde el Olympiacos se impuso por 2-0 al Bayer Leverkusen. Este resultado previo podría influir psicológicamente en el partido de vuelta, con los griegos buscando repetir su actuación y los alemanes intentando tomar revancha de aquella derrota. El duelo anterior demostró la capacidad del Olympiacos para neutralizar el potente ataque del conjunto alemán, algo que intentarán replicar en este nuevo enfrentamiento.

Patrick Schik anotándole a St.Pauli | AP

¿Dónde ver el duelo de Ida?