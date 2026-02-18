Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Olympiacos vs Bayer Leverkusen: ¿Dónde y a qué hora ver el duelo de Ida de Playoffs de Champions League?

Olympiacos vs Bayer Leverkusen en Champions League | RÉCORD
Mauricio Díaz Valdivia 00:45 - 18 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los alemanes llegan en mejor forma con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, mientras que los griegos presentan resultados irregulares.

El Olympiacos recibirá al Bayer Leverkusen en un importante encuentro correspondiente a la Champions League de la temporada 2025/2026. El partido está programado para el 18 de febrero de 2026 en el Estadio Karaiskakis. El árbitro designado para dirigir este compromiso es Joao Pinheiro, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este duelo que promete ser intenso entre dos equipos con aspiraciones en el torneo continental.

El cuadro griego prepara su estadio para el partido | X: @olympiacosfc

¿Cómo llegan ambos equipos?

En la actual fase de la Champions League, ambos equipos terminaron en posiciones cercanas en la tabla. El Bayer Leverkusen ocupa el puesto 16 con 12 puntos tras 8 partidos disputados, mientras que el Olympiacos se sitúa en la posición 18 con 11 puntos en el mismo número de encuentros.

La diferencia de goles también es similar, con el conjunto alemán habiendo anotado 13 tantos y recibido 14, frente a los 10 goles a favor y 14 en contra del equipo griego. Este enfrentamiento resulta crucial para ambos, ya que una victoria podría significar el definir la eliminatoria con una semana de anticipación.

Las Aspirinas llegan en buen momento a la eliminatoria | AP

El Olympiacos llega a este encuentro con resultados mixtos en sus últimos compromisos. Los griegos consiguieron dos victorias, dos empates y una derrota en sus cinco partidos más recientes. Empataron sin goles contra Levadiakos el 14 de febrero en la Superliga, cayeron ante Panathinaikos 0-1 el 8 de febrero, vencieron a domicilio al Asteras Tripolis 0-3 el 4 de febrero, igualaron con AEK Athens 1-1 el 1 de febrero y lograron una importante victoria en Champions League ante Ajax 1-2 el 28 de enero.

Por su parte, el Bayer Leverkusen atraviesa un excelente momento con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Los alemanes golearon al St. Pauli 4-0 el 14 de febrero en la Bundesliga, empataron con Borussia Moenchengladbach 1-1 el 7 de febrero, vencieron nuevamente al St. Pauli 3-0 el 3 de febrero en la Copa de Alemania, derrotaron a domicilio al Eintracht Frankfurt 1-3 el 31 de enero y golearon al Villarreal 3-0 el 28 de enero en Champions League.

En el historial reciente entre ambos equipos, destaca el último enfrentamiento que tuvo lugar el 20 de enero de 2026 en la Champions League, donde el Olympiacos se impuso por 2-0 al Bayer Leverkusen. Este resultado previo podría influir psicológicamente en el partido de vuelta, con los griegos buscando repetir su actuación y los alemanes intentando tomar revancha de aquella derrota. El duelo anterior demostró la capacidad del Olympiacos para neutralizar el potente ataque del conjunto alemán, algo que intentarán replicar en este nuevo enfrentamiento.

Patrick Schik anotándole a St.Pauli | AP

¿Dónde ver el duelo de Ida?

  • Fecha: Miércoles 18 de febrero

  • Sede: Estadio Karaiskakis

  • Horario: 2:00 PM (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: TNT, HBO Max

Últimos videos
Lo Último
01:02 Partidos de hoy 18 de febrero de 2026
00:45 Olympiacos vs Bayer Leverkusen: ¿Dónde y a qué hora ver el duelo de Ida de Playoffs de Champions League?
00:42 LAFC arrolla al Real España y prácticamente sella su pase en la Concacaf Champions Cup
00:31 Liga MX: ¿Qué juegos se disputarán en la Jornada 7 del Clausura 2026?
23:53 Mourinho insinúa que Vinicius Jr. provocó comentarios racistas en Benfica vs Real Madrid
23:43 "¡Eres un racista de mierda!": Mbappé es captado explotando contra Prestianni
23:38 Jürgen Klopp tocó la campana en el relevo masculino de los Juegos Olímpicos
23:14 Enorme agujero financiero: el fantasma del descenso acecha al Tottenham
23:14 Javier Duarte es vinculado a proceso por peculado; seguirá en prisión preventiva
22:47 Rusia y Bielorrusia, de nuevo bajo sus propias banderas en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026
Tendencia
1
Futbol ¿Problemas en América? Vinícius Lima protagoniza fuerte entrada sobre Kevin Álvarez en entrenamiento de las Águilas
2
Futbol Internacional De la burla a México al racismo contra Vinícius: El oscuro historial de Gianluca Prestianni
3
Futbol "¡Eres un racista de mierda!": Mbappé es captado explotando contra Prestianni
4
Futbol Mourinho insinúa que Vinicius Jr. provocó comentarios racistas en Benfica vs Real Madrid
5
Contra Mundial 2026: ¡Es oficial! México tendrá monedas conmemorativas en oro y plata
6
Futbol Nacional Selección Mexicana jugará en Toluca y Puebla previo al arranque del Mundial
Te recomendamos
Partidos de hoy 18 de febrero de 2026
Futbol
18/02/2026
Partidos de hoy 18 de febrero de 2026
Olympiacos vs Bayer Leverkusen: ¿Dónde y a qué hora ver el duelo de Ida de Playoffs de Champions League?
Futbol
18/02/2026
Olympiacos vs Bayer Leverkusen: ¿Dónde y a qué hora ver el duelo de Ida de Playoffs de Champions League?
LAFC arrolla al Real España y prácticamente sella su pase en la Concacaf Champions Cup
Futbol
18/02/2026
LAFC arrolla al Real España y prácticamente sella su pase en la Concacaf Champions Cup
Liga MX: ¿Qué juegos se disputarán en la Jornada 7 del Clausura 2026?
Futbol
18/02/2026
Liga MX: ¿Qué juegos se disputarán en la Jornada 7 del Clausura 2026?
Mourinho insinúa que Vinicius Jr. provocó comentarios racistas en Benfica vs Real Madrid
Futbol
17/02/2026
Mourinho insinúa que Vinicius Jr. provocó comentarios racistas en Benfica vs Real Madrid
"¡Eres un racista de mierda!": Mbappé es captado explotando contra Prestianni
Futbol
17/02/2026
"¡Eres un racista de mierda!": Mbappé es captado explotando contra Prestianni