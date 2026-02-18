Brujas vs Atlético de Madrid: ¿Dónde ver los Playoffs de la Champions League?

El Club Brujas se enfrentará al Atlético Madrid en un importante encuentro correspondiente a la Champions League de la temporada 2025/2026. El partido está programado para el martes 18 de febrero de 2026 a las 14:00 horas en el Jan Breydel Stadion. El árbitro designado para dirigir este compromiso es Glenn Nyberg, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este duelo europeo.

En la actual fase de la Champions League, ambos equipos buscan mejorar sus posiciones. El Club Brugge ocupa el puesto 19 con 10 puntos tras 8 partidos disputados, habiendo anotado 15 goles y recibido 17. Por su parte, el Atlético Madrid se encuentra en una situación algo más favorable, ubicándose en la posición 14 con 13 puntos en los mismos 8 encuentros, con 17 goles a favor y 15 en contra. La diferencia de tres puntos entre ambos conjuntos hace que este enfrentamiento sea crucial para los belgas, quienes necesitan imperiosamente la victoria para acercarse a los puestos que dan acceso a la siguiente fase de la competición.

Trofeo de la Champions League | AP

El Club Brugge llega a este encuentro con un buen momento de forma, habiendo ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Los belgas vencieron al Cercle Brugge (1:2) el 15 de febrero, superaron al Standard Liege (3:0) el 8 de febrero, cayeron ante el Union St.Gilloise (1:0) el 1 de febrero, derrotaron al Marsella (3:0) el 28 de enero en Champions League y se impusieron al Zulte Waregem (4:3) el 24 de enero. Por su parte, el Atlético Madrid muestra un rendimiento irregular con dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos compromisos. Los colchoneros perdieron ante el Rayo Vallecano (3:0) el 15 de febrero, golearon al Barcelona (4:0) en Copa del Rey el 12 de febrero, cayeron frente al Real Betis (0:1) en LaLiga el 8 de febrero, aplastaron al mismo Betis (0:5) en Copa del Rey el 5 de febrero y empataron con el Levante (0:0) el 31 de enero.

El historial reciente entre ambos equipos está bastante equilibrado. En sus últimos cuatro enfrentamientos, todos en Champions League, se registran una victoria para el Club Brugge, una para el Atlético Madrid y dos empates. El encuentro más reciente tuvo lugar el 12 de octubre de 2022, finalizando con un empate sin goles (Atlético Madrid 0-0 Club Brugge). Anteriormente, el 4 de octubre de 2022, el Club Brugge se impuso por 2-0 en su estadio. El 11 de diciembre de 2018 también empataron sin goles en Bélgica, mientras que el 3 de octubre de 2018, el Atlético Madrid venció por 3-1 en el Metropolitano. Este historial muestra que el equipo belga ha sabido plantar cara al conjunto español, especialmente cuando juega como local.

Carlos Forbs se ha convertido en una pieza fundamental para el Club Brugge esta temporada. El joven extremo de 21 años destaca por su velocidad y capacidad para desbordar por las bandas, siendo una constante amenaza para las defensas rivales. Su rendimiento en los últimos partidos ha sido sobresaliente, contribuyendo tanto en la faceta ofensiva como en la defensiva. Por parte del Atlético Madrid, Koke sigue siendo el líder indiscutible del equipo. A sus 33 años, el capitán colchonero continúa siendo el motor del centro del campo, organizando el juego y aportando equilibrio al equipo de Simeone. Su experiencia en competiciones europeas será un factor determinante para los madrileños en este importante compromiso.

¿DÓNDE Y CUÁNDO VER BRUJAS VS ATLÉTICO DE MADRID?