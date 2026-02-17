Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Pachuca se despide de Jhonder Cádiz

Pachuca se despide de Jhonder Cádiz l X:Tuzos
Ramiro Pérez Vásquez 15:20 - 17 febrero 2026
El venezolano emprenderá un nuevo destino

Los Tuzos del Pachuca han hecho oficial la salida de Jhonder Cádiz después de un silencioso paso por la bella airosa, el venezolano tendría todo para continuar su carrera en el Wuhan Three Towns en donde se reencontrará con un viejo conocido de la Liga MX, Benjamín Mora.

“Gracias por defender los colores de Pachuca: ¡Éxito en tu siguiente etapa, Jhonder!”, fueron las palabras en redes sociales por parte del conjunto hidalguense después de perder protagonismo ante la presencia de Enner Valencia y el regreso de Salomón Rondón.

Jhonder Cádiz contra América en Liga MX | IMAGO7

¿Cuáles fueron sus números?

Cádiz llegó a México para el Apertura 2024 procedente del Famalicao de Portugal, reforzando al conjunto esmeralda. En su primer torneo con León disputó mil 18 minutos en 15 partidos, once de ellos como titular, y firmó seis anotaciones, dejando buenas sensaciones en su adaptación inicial.

Para el Clausura 2025, el delantero incrementó su protagonismo al sumar mil 169 minutos en 19 encuentros, 12 como titular, y registrar siete goles. Su rendimiento lo consolidó como una pieza recurrente en el esquema ofensivo del equipo. En el Apertura 2025 se incorporó a los Tuzos del Club de Fútbol Pachuca, donde acumuló 734 minutos en 16 partidos, iniciando en siete y marcando tres goles. Aunque no fue indiscutible, aportó experiencia y presencia física en el ataque hidalguense.

Jhonder Cádiz con Pachuca | IMAGO7

Ya en el Clausura 2026, Cádiz apenas ha disputado 69 minutos en dos encuentros, uno como titular, sin registrar anotaciones. Con su inminente salida al futbol chino, el venezolano cierra su ciclo en la Liga MX para afrontar un nuevo reto internacional en su carrera.

Nueva aventura

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, Grupo Pachuca aceptó la nueva propuesta desde China y acordó la venta total de la carta del atacante. La negociación se cerró en términos definitivos, por lo que el futbolista dejará de pertenecer tanto a Pachuca como al Club León.

Jhonder Cádiz en el Estadio Hidalgo | IMAGO7

El acuerdo contempla un contrato por dos años para Cádiz, con opción a una temporada más, lo que refleja la apuesta del conjunto asiático por el atacante sudamericano. Con esta firma, el delantero iniciará una nueva etapa profesional tras su paso por el futbol mexicano.

La transferencia implica que el Club León y Grupo Pachuca se desprenden por completo de los derechos del jugador, quien se encontraba a préstamo con los Tuzos desde el Apertura 2025. La propuesta económica proveniente de China terminó por convencer a la directiva hidalguense para concretar la operación.

