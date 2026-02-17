¡Uno más! Exjugador mexicano se opone a naturalizados en la Selección Mexicana: “Solo quieren ir a un Mundial”

Se acerca el Mundial 2026; sin embargo, uno de lo debates que ha empezado a tomar fuerza son los llamados de los naturalizados mexicanos a la Selección Mexicana, ahora tocó turno para Pablo Barrera, exjugador y canterano de los Pumas, quien dejó su no a los foráneos.

El exjugador de los Gallos Blancos aseguró que aquellos que buscan jugar con el Tri solo desean jugar un Mundial y no valoran lo que en verdad es sentir los colores por la bandera. Además de que reconoció que muchos no ven con buenos ojos al combinado nacional.

“Mejor le daría la oportunidad a un mexicano. Está bien que se encariñen con el país y la gente, pero me han tocado compañeros naturalizados que no ven con buenos ojos a la Selección, solo la ven para jugar un Mundial”, resaltó Barrera en una entrevista con ESPN.

Y es que, el surgió de ‘Cantera’ reconoce que los comentarios han revelado una mera conveniencia en el futbol de nuestro país: “Oyes comentarios de que solo quieren ir a un Mundial y no miden lo que representa portar esa playera: el orgullo, la bandera en lo más alto y dejarlo todo por tu país”.

Pablo Barrera, exjugador mexicano | IMAGO7

Pablo Barrera se une a Héctor Moreno

Cabe mencionar, que Pablo Barrera no es el primero en hablar sobre los naturalizados, en días recientes Héctor Moreno también dejó fuertes declaraciones en torno a este tema dando su rotundo no, mismo que mencionó que no hay una pasión especial por la manera solo buscan cumplir el sueño de un Mundial.

Selección Mexicana se prepara para el Mundial | AP

“A mí me ha tocado compañeros que son naturalizados y que no ven con buenos ojos a la Selección, solamente la ven para vivir un Mundial. Escuchas comentarios que dicen eso: ‘yo quiero ir a un Mundial’, esa es la realidad”, expresó el zaguero, dejando entrever que para algunos el máximo torneo puede convertirse en un objetivo personal más que en un compromiso con el país.

Moreno explicó que para quienes nacieron en México, el significado de la camiseta está ligado a la identidad, la cultura y la historia personal. “Sientes que en verdad naciste en el país, lo que le costó, lo que es, ver el himno… a mí me pasó, te pone la piel chinita del himno”, todo esto en entrevista con ESPN hace algunos días.

Selección Mexicana l IMAGO7

¿Cuántos naturalizados podrían ir al Mundial 2026 con el Tri?