Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Uno más! Exjugador mexicano se opone a naturalizados en la Selección Mexicana: “Solo quieren ir a un Mundial”

Selección Mexicana I IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 07:37 - 17 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El canterano de los Pumas, Pablo Barrera, no se guardó nada con respecto a los futbolistas foráneos

Se acerca el Mundial 2026; sin embargo, uno de lo debates que ha empezado a tomar fuerza son los llamados de los naturalizados mexicanos a la Selección Mexicana, ahora tocó turno para Pablo Barrera, exjugador y canterano de los Pumas, quien dejó su no a los foráneos.

El exjugador de los Gallos Blancos aseguró que aquellos que buscan jugar con el Tri solo desean jugar un Mundial y no valoran lo que en verdad es sentir los colores por la bandera. Además de que reconoció que muchos no ven con buenos ojos al combinado nacional.

“Mejor le daría la oportunidad a un mexicano. Está bien que se encariñen con el país y la gente, pero me han tocado compañeros naturalizados que no ven con buenos ojos a la Selección, solo la ven para jugar un Mundial”, resaltó Barrera en una entrevista con ESPN.

Y es que, el surgió de ‘Cantera’ reconoce que los comentarios han revelado una mera conveniencia en el futbol de nuestro país: “Oyes comentarios de que solo quieren ir a un Mundial y no miden lo que representa portar esa playera: el orgullo, la bandera en lo más alto y dejarlo todo por tu país”.

Pablo Barrera, exjugador mexicano | IMAGO7

Pablo Barrera se une a Héctor Moreno

Cabe mencionar, que Pablo Barrera no es el primero en hablar sobre los naturalizados, en días recientes Héctor Moreno también dejó fuertes declaraciones en torno a este tema dando su rotundo no, mismo que mencionó que no hay una pasión especial por la manera solo buscan cumplir el sueño de un Mundial.

Selección Mexicana se prepara para el Mundial | AP

“A mí me ha tocado compañeros que son naturalizados y que no ven con buenos ojos a la Selección, solamente la ven para vivir un Mundial. Escuchas comentarios que dicen eso: ‘yo quiero ir a un Mundial’, esa es la realidad”, expresó el zaguero, dejando entrever que para algunos el máximo torneo puede convertirse en un objetivo personal más que en un compromiso con el país.

Moreno explicó que para quienes nacieron en México, el significado de la camiseta está ligado a la identidad, la cultura y la historia personal. “Sientes que en verdad naciste en el país, lo que le costó, lo que es, ver el himno… a mí me pasó, te pone la piel chinita del himno”, todo esto en entrevista con ESPN hace algunos días.

Selección Mexicana l IMAGO7

¿Cuántos naturalizados podrían ir al Mundial 2026 con el Tri?

La Selección Mexicana de Javier Aguirre podría llevar hasta cuatro naturalizados para la próxima justa veraniega; entre sus hombres habituales está Santiago Giménez, nacido en Argentina, Germán Berterame (argentino), tanto Álvaro Fidalgo (español) como Julián Quiñones (colombiano) están en el radar de poder subirse a la convocatoria.

Últimos videos
Lo Último
11:30 VIDEO: ¿Veterinario atendió a un therian que dijo ser perro? La historia que circula en redes
11:26 ¿Llegará al Mundial 2026? Edson Álvarez es operado tras molestias en el tobillo
11:17 "Se tardó demasiado": Miguel Borja habló sobre su fichaje caído con Cruz Azul y el papel de Nicolás Larcamón
11:12 Los mejores memes de los Therians: La nueva tendencia en redes
11:03 Tigres se interesa por Dejan Joveljic actual jugador del Sporting de Kansas City
10:49 El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica
10:44 VIDEO: Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron rescatados por Ejército tras ataque armado en Zacatecas
10:41 Simulacro 2026: ¿Cómo activar la alerta sísmica en tu televisión?
10:41 Miércoles de ceniza 2026: ¿Cuál es su significado y por qué es una tradición católica?
10:30 Christian Pulisic aparece en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026
Tendencia
1
Futbol Santos Laguna despide a Francisco Rodríguez como su DT
2
Futbol "Somos valientes detrás de una máscara": Katia Itzel García habla sobre amenzas que ha recibido en redes sociales
3
Futbol ¡Uno más! Exjugador mexicano se opone a naturalizados en la Selección Mexicana: “Solo quieren ir a un Mundial”
4
Contra Incendio en Nezahualcóyotl provoca humo en CDMX y agrava contingencia ambiental
5
Futbol Filtran posible jersey conmemorativo del Real Madrid por sus 125 años
6
Contra Precio del dólar hoy martes 17 de febrero: así abrió el tipo de cambio y así se vende en bancos
Te recomendamos
VIDEO: ¿Veterinario atendió a un therian que dijo ser perro? La historia que circula en redes
Contra
17/02/2026
VIDEO: ¿Veterinario atendió a un therian que dijo ser perro? La historia que circula en redes
¿Llegará al Mundial 2026? Edson Álvarez es operado tras molestias en el tobillo
Futbol
17/02/2026
¿Llegará al Mundial 2026? Edson Álvarez es operado tras molestias en el tobillo
"Se tardó demasiado": Miguel Borja habló sobre su fichaje caído con Cruz Azul y el papel de Nicolás Larcamón
Futbol
17/02/2026
"Se tardó demasiado": Miguel Borja habló sobre su fichaje caído con Cruz Azul y el papel de Nicolás Larcamón
Los mejores memes de los Therians: La nueva tendencia en redes
Contra
17/02/2026
Los mejores memes de los Therians: La nueva tendencia en redes
Tigres se interesa por Dejan Joveljic actual jugador del Sporting de Kansas City
Futbol
17/02/2026
Tigres se interesa por Dejan Joveljic actual jugador del Sporting de Kansas City
El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica
Empelotados
17/02/2026
El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica