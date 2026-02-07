Álvaro Fidalgo: ¿Cuándo y contra quién podría jugar con la Selección Mexicana?

La espera para ver a Álvaro Fidalgo con la camiseta de la Selección Mexicana ha llegado a su fin tras la resolución oficial de la FIFA. El máximo organismo del futbol confirmó el pasado cinco de febrero que el mediocampista completó con éxito su cambio de asociación. Con este trámite, el actual jugador del Real Betis deja de ser elegible para España y se pone a disposición de la Federación Mexicana de Futbol.

Álvaro Fidalgo en su presentación con Betis | X:@ RealBetis

A pesar de que el anuncio oficial ya se realizó, el "Maguito" no podrá participar en el primer compromiso del año para el combinado nacional. El duelo ante Islandia, programado para el miércoles 25 de febrero en el Estadio Corregidora, no coincide con una Fecha FIFA oficial. Por esta razón, la convocatoria de Javier Aguirre para ese encuentro estará integrada exclusivamente por elementos que militan en la Liga MX.

El debut del exjugador de las Águilas del América tendría que esperar hasta la ventana internacional del mes de marzo. En dicho periodo, México sostendrá dos encuentros de alta exigencia contra rivales europeos de jerarquía mundial. Estos partidos forman parte de la etapa final de preparación del equipo antes de encarar la Copa del Mundo que se celebrará en casa.

El sábado 28 de marzo, la Selección Mexicana recibirá a la Selección de Portugal en la cancha del Estadio Banorte. Este enfrentamiento es uno de los más esperados por la afición, ya que representa una prueba de fuego para el sistema táctico del "Vasco" Aguirre. Fidalgo llegaría con ritmo de competencia tras sus recientes actuaciones en LaLiga y la Copa del Rey con el Betis.

Javier Aguirre con Selección Mexicana | RÉCORD

Posteriormente, el conjunto tricolor viajará a los Estados Unidos para cerrar su actividad de marzo el martes 31. El rival en turno será la Selección de Bélgica en un choque que tendrá como escenario el Soldier Field de Chicago. Este duelo permitirá evaluar el desempeño de las nuevas incorporaciones ante una plantilla que cuenta con vasta experiencia internacional.

Fidalgo tomó la decisión definitiva de representar a México en noviembre pasado, aunque tuvo que esperar a cumplir con los lineamientos de residencia. Su exitosa etapa en el futbol mexicano, donde obtuvo un tricampeonato de Liga MX, fue fundamental para estrechar su vínculo con el país.

Con el calendario definido y la elegibilidad confirmada, el camino de Álvaro Fidalgo hacia el Mundial 2026 comienza formalmente en marzo. Los aficionados esperan que su calidad técnica ayude a consolidar la identidad de juego que busca el estratega nacional. La lista oficial para los duelos ante Portugal y Bélgica se dará a conocer en las próximas semanas para confirmar este llamado histórico.