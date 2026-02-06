“Hay jugadores mexicanos por encima”: Oribe Peralta sobre el la convocatoria de Fidalgo

Oribe Peralta compartió su punto de vista sobre algunos temas clave alrededor de la Selección Mexicana, entre ellos el debate sobre los futbolistas naturalizados y el nivel actual de Álvaro Fidalgo. El exdelantero fue claro al señalar que, aunque reconoce la calidad del examericanista, considera que México tiene suficientes opciones en esa posición.

“Yo lo tengo muy claro, creo que es una posición donde tienes de sobra y si está en gran nivel por supuesto que no le veo ningún problema que sea llamado”, expresó Peralta.

Para el histórico atacante, la prioridad debería ser aprovechar el talento nacional. “También creo que hay jugadores mexicanos que al nivel que está hoy Fidalgo están muy por encima los que no son naturalizados”, añadió, dejando claro que la competencia interna es sana, pero que debe existir un equilibrio en las convocatorias.

Oribe Peralta habló sobre el futuro del Tri | MEXSPORT

Pide a la Hormiga por delante de Berterame

Peralta también habló sobre los delanteros que podrían reforzar al Tricolor y sorprendió al inclinarse por Armando “La Hormiga” González por encima de Germán Berterame. Desde su perspectiva, el joven atacante ofrece características que pueden marcar diferencia en ciertos momentos del partido.

“A mí me gustaría mucho que fuera La Hormiga, creo que es alguien que ha mostrado, que viene creciendo”, comentó. Aunque reconoció que actualmente no tiene un rol totalmente protagónico, destacó su actitud y capacidad para cambiar el rumbo de los encuentros.

“Si bien, creo que ahora no tiene un protagónico por decirlo de alguna manera, es alguien con muchísima hambre, es un revulsivo importante”, subrayó Peralta, resaltando la mentalidad y el impulso que puede aportar desde la banca.

Hormiga González y otros jugadores jóvenes que despuntaron | MEXSPORT

¿Qué espera del Tri?

En cuanto a las aspiraciones de la Selección Mexicana, el exgoleador confesó su deseo de ver al equipo en la final de los próximos torneos. “Como buen fanático me gustaría que llegara a la final, sin duda que eso me encantaría”, dijo.

Selección Mexicana l IMAGO7

Finalmente, Oribe Peralta dio su opinión sobre Rafael Márquez y su proceso dentro de la Selección Mexicana. Para él, es la persona indicada para asumir un rol clave en el proyecto, gracias a su conocimiento del entorno y su experiencia.