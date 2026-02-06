“Fidalgo, te quiero conocer”: el emotivo mensaje del niño americanista al Maguito en Los del Ame

Luego de que se hiciera viral el video de RÉCORD donde lo muestra llorando por la salida de Álvaro Fidalgo del América rumbo al Betis de España, Leonardo, el pequeño aficionado azulcrema de 8 años, estuvo como invitado en el podcast Los del Ame, en el que aprovechó para mandarle un mensaje al Maguito: “Fidalgo, no seas así, te quiero conocer”.

En Instagram ya suma más de 2.4 millones de reproducciones, mientras que en TikTok está por llegar a los 3 millones de vistas el video que el pasado sábado publicó RÉCORD y en el que Leo rompió en llanto cuando se enteró de que Fidalgo dejaría al club americanista, una historia que incluso llegó hasta España, pues el Betis, nuevo club del Maguito, lanzó una convocatoria para encontrar al pequeño.

“¿Qué sentí? Mucha tristeza de que se fuera (…) era un buen jugador”, dijo Leo en entrevista con Los del Ame, agregando su papá, don Leonel, que hasta el momento ni el América, el Betis o el propio Fidalgo los han contactado para tratar de cumplirle el sueño al pequeño: conocer al futbolista español.

Leonardo Sánchez durante su entrevista con Los del Ame | RÉCORD

En reconocimiento a ese americanista que contagia y con el que muchos se identificaron después de que se hiciera viral su video, RÉCORD le regaló al pequeño Leo una playera del América, con el número 8 de su ídolo Fidalgo.

Emocionado y ya con su playera del América con el número 8 en la espalda, Leo le mandó un mensaje a Fidalgo, a quien considera su ídolo y, aunque le dolió su salida del equipo, desea que le vaya bien en su nueva aventura con el Betis español.

Fidalgo con el jersey el Betis | IG @alvarofidalgo

“Lo quiero mucho, que tenga suerte en su nuevo equipo. Fidalgo, no seas así, te quiero conocer”, dijo el pequeño Leo, ilusionado de que su mensaje llegue hasta los oídos del Maguito.

Leo nunca ha ido al estadio para ver al América

Más adelante, en la entrevista con Los del Ame, Leo y su papá contaron que el pasado sábado no pudieron ingresar a ver el partido entre América y Necaxa debido a que no alcanzaron boletos; únicamente pudieron ingresar a una escalinata del Estadio Azulcrema para tomarse la fotografía del recuerdo, añadiendo que esa iba a ser la primera vez que el niño viviría un partido de futbol desde el estadio.

“Era mi primera vez (ir al estadio)… nosotros estábamos afuera y todavía no cerraban las puertas, había una tele enfrente de nosotros y cuando escucho gritar a todos ‘¡gol!’, yo me asomé a la pantalla y vi el gol”, dijo Leo, agregando que otro de sus sueños es conocer al resto del equipo americanista, especialmente al extremo uruguayo Brian Rodríguez, que es su otro ídolo.

“Conocer a los jugadores (sería su sueño)”, dijo Leo, agregando que si se encuentra con ellos “les diría que los quiero mucho, los abrazaría y me tomaría muchas fotos con ellos, muchísimas”, mencionó el pequeño, cerrando con un “estaría padre” si los jugadores americanistas lo invitan a saltar a la cancha con ellos durante un partido oficial.