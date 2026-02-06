Partidos de hoy viernes 6 de febrero

La cartelera deportiva para este viernes 6 de febrero de 2026 presenta una oferta diversa que abarca desde el fútbol profesional mexicano, tanto en su categoría varonil como femenil, hasta una intensa actividad en las duelas de la NBA y la Euroliga.

La Liga MX y la Liga MX Femenil se llevan los reflectores, y los aficionados tendrán múltiples opciones de transmisión que incluyen televisión abierta, sistemas de cable y plataformas de streaming. Además, también tendrán alternativas para otros deportes.

Liga MX domina la noche del viernes

El máximo circuito del balompié mexicano ofrece cuatro compromisos fundamentales para la tabla general. La actividad nocturna comienza simultáneamente a las 19:00 horas con dos frentes.

Tigres en su primer partido internacional del año | MexSport

En el Estadio Universitario,Tigres se mide ante Santos , duelo que será transmitido por TV Azteca, Azteca 7 y FOX One. Al mismo tiempo, Necaxa recibirá Atlético San Luis en un encuentro disponible a través de TV Azteca, Pluto TV, Claro Sports y ViX Premium.

Más tarde, a las 21:00 horas, Tijuana enfrentará a Puebla, con transmisión exclusiva por la señal de FOX One. Para cerrar la actividad de la jornada varonil, el Mazatlán se verá las caras ante las Chivas, duelo programado para las 21:06 horas y que podrá seguirse por TV Azteca, Azteca 7 y FOX One.

Acción en la Liga MX Femenil y basquetbol internacional

La rama femenil también tiene una participación destacada este viernes con tres encuentros programados. Las acciones inician temprano, a las 15:45 horas, cuando Puebla reciba a Santos.

Posteriormente, a las 19:06 horas, Pachuca enfrentará a Mazatlán, mientras que a las 20:00 horas, las Rayadas de Monterrey se medirán ante Tijuana. Las transmisiones de estos juegos se repartirán entre FOX One, Tubi, ViX y el canal oficial de YouTube de la Liga MX Femenil.

Pachuca Femenil l IMAGO7

En cuanto al deporte ráfaga, la NBA presenta una cartelera de cinco partidos para el público mexicano. Los juegos de las 18:30 horas incluyen el choque entre Miami Heat y Boston Celtics, además del duelo de Knicks contra Detroit Pistons, este último disponible también por Prime Video.

A las 19:00 horas, Pacers enfrentará a Bucks y New Orleans hará lo propio ante Minnesota Timberwolves. La jornada de baloncesto cierra a las 21:00 horas con el encuentro entre Memphis Grizzlies y Portland Trail Blazers. Todos los juegos de la liga estadounidense están disponibles mediante el NBA League Pass.

Finalmente, la actividad internacional arranca al mediodía con la Euroliga de Basquetbol, donde el Baskonia se enfrenta al FC Barcelona a las 13:30 horas, con transmisión de TV Azteca Deportes Network.

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.