¡Sigue el dominio! Tigres remonta y golea a Cruz Azul en la Jornada 7 del Clausura

Goleada y sigue el dominio. A pesar de tener buenos momentos, Cruz Azul sigue sin poder superar a Tigres, quienes extendieron su dominio sobre las cementeras a 17 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Con el triunfo, Tigres ya se acerca de vuelta a los primeros puestos de la Liga MX Femenil.

Las Amazonas aprovecharon una increíble actuación de la delantera mexicana Diana Ordoñez para venir de atrás y superar a las celestes. La atacante felina participó directamente en los cuatro goles de su equipo ayudando a su equipo a llevarse los tres puntos.

Diana Ordoñez brilló en el partido | MEXSPORT

Ordoñez comandó la remontada

Los goles llegaron uno tras otro en la primera parte con dos remontadas. Tigres se puso al frente tras sólo 23 segundos en el encuentro y proveniente de un grave error de la portera Alejandría Godínez. La guardameta buscó despejar el balón pero su envió fue bloqueado por Diana Ordoñez quien sólo tuvo que empujar el balón tras el rebote.

Ordoñez fue una de las grandes figuras del partido, pues no sólo marcó el primer tanto del partido, sino que también le dio la asistencia a Emma Watson para que marcara su primer gol de torneo y poner el marcador 2-2 a los 33 minutos.

Diana Ordoñez también dio una asistencia | MEXSPORT

Previo al medio tiempo, Ordoñez apareció una vez más esta vez haciendo una gran pantalla para dejar en un mano a mano a Jenni Hermoso. La española no desperdició la oportunidad y puso el gol de la remontada y el primero para ella en la temporada.

Ya en el segundo tiempo, la seleccionada mexicana puso punto final al partido al poner el cuarto para las Amazonas. Tras un gran centro, la 12 de Tigres remató de cabeza y aunque su remate salió en dirección a Godínez, la portera no pudo evitar el gol.

Cruz Azul no le gana a Tigres

Las cementeras tuvieron buenos momentos en el partido, especialmente tras irse abajo en el marcador. A los 24 minutos hilvanaron una gran jugada colectiva que concluyó con un centro de Ana Martínez que la defensa no pudo rechazar y Michaela Abam simplemente tuvo que empujar el balón para igualar el encuentro.

Cuatro minutos más tarde, Tigres tuvo una mala salida y terminó entregando el balón cerca del área grande. El balón llegó a Alejandra Lomelí, quien no desaprovechó la oportunidad y con un remate con la pierna izquierda mandó el balón al fondo.

Cruz Azul femenil no logró tener la ventaja | MEXSPORT