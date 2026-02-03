Christina Burkenroad comandó goleada de Rayadas ante Santos

Con goleada en casa ajena, Rayadas de Monterrey se mantiene en la lucha por el liderato en la Liga MX Femenil. En el cierre de la Jornada 6 del Clausura 2026, el equipo regio sumó tres puntos que lo mantienen en la pelea por el liderato con América y con Chivas, que también ganaron en su respectivo compromiso este fin de semana.

Curiosamente, tanto las Águilas como la Pandilla se impusieron por marcador 5-1, las primeras en casa ante Pumas y las segundas de visitante frente Santos en Torreón. Christina Burkenroad fue la figura del compromiso en el Estadio Corona, con su primer doblete del certamen y el cual le permitió llegar a cinco goles este semestre.

Jugadoras de Rayadas celebran contra Santos en la Jornada 6 del Clausura 2026 | IMAGO 7

Burkenroad se luce en victoria de Rayadas

Con un remate en los linderos del área chica, la delantera mexicoamericana abrió el marcador al minuto 25 del partido. Aunque dos minutos más tarde Sandra Nabweteme emparejó los cartones, Katty Martínez recuperó la ventaja al 35' sola ante la portería desprotegida, en el que fue su primer gol del Clausura 2026.

Para la segunda mitad, Marcela Restrepo puso el 1-3 al minuto 68, en un rebote luego de que falló desde los once pasos. A pesar de que la colombiana cobró el penal directo a la ubicación de Paola Manrique, la portera no pudo quedarse con el esférico y el rebote llegó a los pies de la mediocampista, que en esa segunda oportunidad no perdonó.

Cinco minutos más tarde llegó el doblete de Burky, que apareció sola dentro del área y remató de cabeza un gran centro de 'Katty Killer'. A cinco minutos del final, Daniela Monroy sentenció la goleada con un disparo desde fuera del área, el cual se coló por la base del poste derecho luego de un primer bote que confundió a Manrique.

Marcela Restrepo en festejo con Rayadas ante Santos | IMAGO 7

Fue la tercera goleada para Monterrey en el Clausura 2026, luego de los triunfos 4-0 ante Puebla en la Jornada 1 y frente a Necaxa en la Jornada 2. Sin embargo, fue el tercer compromiso al hilo e el cual el equipo dirigido por Amandine Miquel recibió gol, luego de la victoria 2-1 ante Cruz Azul y el empate 1-1 contra León.

Christina Burkenroad y Marcela Restrepo festejan tras el gol ante Santos | IMAGO 7

¿Cómo marcha Rayadas en el Clausura 2026?

Con la victoria de este lunes, la Pandilla llegó a 16 puntos y empató a América y Chivas, tres de los equipos que se mantienen invictos en este arranque del certamen. Sin embargo, las Águilas tienen mejor diferencia de goles, con dos más que las regias, que por su parte superan al Rebaño por seis anotaciones.