Arsenal vs Chelsea: ¿Cuándo y dónde ver la Vuelta de las Semifinales de Carabao Cup?

Arsenal y Chelsea se enfrentarán en un emocionante duelo correspondiente a la Copa EFL de la temporada 2025/2026. El encuentro está programado para el martes 3 de febrero de 2026 en el Emirates Stadium. Este partido representa la Vuelta de las Semifinales tras el encuentro disputado hace unas semanas en Stamford Bridge, donde los Gunners consiguieron una valiosa victoria por 2-3 que les da ventaja para este decisivo encuentro.

Viktor Gyokeres, delantero de Arsenal | AP

¿Cómo llegan ambos clubes?

El Arsenal llega a este encuentro con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los Gunners vienen de golear al Leeds United 0-4 el 31 de enero en Premier League, tras superar al Kairat Almaty 3-2 en Champions League el 28 de enero. Sufrieron un revés ante el Manchester United 2-3 el 25 de enero, pero antes habían vencido al Inter de Milán a domicilio 1-3 el 20 de enero y empatado sin goles contra el Nottingham Forest el 17 de enero.

Por su parte, el Chelsea atraviesa un excelente momento con cinco victorias consecutivas. Los Blues derrotaron al West Ham United 3-2 el 31 de enero, vencieron al Napoli a domicilio 2-3 el 28 de enero, superaron al Crystal Palace 1-3 el 25 de enero, ganaron al Pafos FC 1-0 el 21 de enero y al Brentford 2-0 el 17 de enero.

Chelsea buscará dar la vuelta en campo Gunner | AP

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el Arsenal ha conseguido dos victorias, mientras que se han registrado dos empates y una victoria para el Chelsea. El duelo más reciente fue el partido de ida de esta misma eliminatoria de Copa EFL, disputado el 14 de enero de 2026, donde el Arsenal se impuso por 2-3 en Stamford Bridge. Anteriormente, empataron 1-1 en Premier League el 30 de noviembre de 2025.

En marzo de 2025, los Gunners vencieron por la mínima 1-0 en el Emirates, mientras que en noviembre de 2024 igualaron 1-1 en Stamford Bridge. El resultado más abultado de los últimos enfrentamientos se produjo en abril de 2024, cuando el Arsenal goleó 5-0 al Chelsea en Premier League.

Gabriel Jesus, delantero de Arsenal | AP

¿Dónde ver la Vuelta de las Semis?