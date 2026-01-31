Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Paseo bajo la lluvia: Arsenal se impuso al Leeds y se confirma como líder de la Premier

Viktor Gyökeres con Arsenal I AP
Aldo Martínez 11:10 - 31 enero 2026
Los Gunners superaron con creces al equipo de los Peacocks y se despegan del City en la tabla

La Jornada 24 de la Premier League arrancó con grandes duelos llenos de historia, robándose los reflectores el que se vivió en el Elland Road. Leeds United y Arsenal protagonizaron un duelo que podría definir el destino del título de la liga, sin embargo, los Gunners no cedieron terreno y se fueron con la victoria 3-0.

Arsenal vs Leeds United I AP

¿Quién detiene al Arsenal?

Las acciones en el condado de Yorkshire reflejaron la realidad de los dos equipos en la Premier League, pues los de Mikel Arteta no dejaron ni una sola oportunidades al Leeds de avanzar en el terreno de juego.

Desde los primeros minutos del partido, Noni Madueke intentó por su costado derecho con centros y regates llenos de explosivos, sin embargo, la zaga de los pavorreales aguantó hasta los 27 minutos, hasta que fueron vencidos por el centrocampista, Martín Zubimendi.

En una jugada donde Madueke encaró y se impuso sobre Gabriel Gudmundsson, el británico mandó un centro en los linderos del área chica, mismo que fue rematado por Zubimendi para por fin romper el cero en favor del equipo líder de la competencia. 

Pese a los intentos de Ethan Ampadu y Llia Gruev, por sacar jugando al conjunto local, Arsenal no dejo de hacer la presión alta (hoy en día sello de la casa de Mikel Arteta), por lo que entre centros y disparos fueron ahogando al Leeds.

La segunda bala impactó en el minuto 37, en lo que se creía había sido un gol olímpico de Madueke desde el banderín izquierdo, sin embargo, el córner entró gracias a un desvío por parte de Karl Darlow, poniendo en autogol el 0-2,en el cierre de la primera mitad del juego.

Arsenal golea al Leeds 0-4 I AP

A siete del City

La segunda mitad solo se vio opacada por la lluvia que con el transcurso de los minutos se iba intensificando como el futbol de los Gunners. Los pupilos de Arteta no bajaron la velocidad y a los 68 del complemento, Gabriel Martinelli y Viktor Gyökeres que entraron de cambio, pusieron el tercero.

La fiesta la cerró Gabriel Jesus, el brasileño aprovechó un descuido en la zaga de los locales y sentenció la goleada de 0-4. Tras el resultado, Arsenal llegó a los 52 puntos y será líder de la Premier League un fin de semana más.

Leeds United tras caer en liga I AP
