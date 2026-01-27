Exjugador del Arsenal se lanza contra Álvaro Arbeloa: "Espero que fracase"

Se lanza contra el DT. Real Madrid continúa con su nueva etapa, ahora bajo las manos del exfutbolista español Álvaro Arbeloa. El ibérico tomó al equipo como el reemplazo de Xabi Alonso, quien dejó a los merengues tras sólo nueve meses al mando. Arbeloa ahora tiene la misión de llevar al Real Madrid a la obtención de títulos.

Arbeloa, sin embargo, empezó con el pie izquierdo su etapa con el conjunto merengue. Tras su primer partido al mando, el exjugador vio su primer fracaso al quedar eliminado de la Copa del Rey, luego de que su equipo cayera ante el Albacete, equipo de la segunda división.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid | AP

Esperan su fracaso

Andrey Arshavin, exdelantero ruso, y una de las figuras recientes del Arsenal y el Zenit entre otros equipos, habló sobre la actualidad del Real Madrid y aseguró que, espera que el equipo blanco sume más derrotas y fracasen de la mano de Arbeloa. Aunque, Arshavin también le dio un par de consejos para poder revertir el paso del m

“Como aficionado del Barcelona, ​​espero que Arbeloa fracase. Para él, la clave es conectar con los jugadores, no idear estrategias. Xabi Alonso no lo logró”, añadía Arshavin en Match TV, donde ahora ejerce de comentarista habitual.

Arshavin criticó al Real Madrid | MEXSPORT

El ahora comentarista aseguró que espera ver una mayor diferencia entre Barcelona y los merengues en la clasificatoria de LaLiga. De acuerdo con Arshavin, le sorprende que el Real Madrid se mantenga cerca de los culés, pero considera que Arbeloa tiene una situación complicada y quizá esta diferencia aumente más adelante en la temporada.

“Me sorprende que el Barcelona solo les lleve un punto de diferencia en la tabla. El Real Madrid lo estaba haciendo tan mal que su clasificación me parecía diferente. Pero creo que Arbeloa sigue en una situación complicada”, añadió.

Álvaro Arbeloa ilusionado | realmadrid

¿Que sigue para el Madrid?