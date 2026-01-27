Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Exjugador del Arsenal se lanza contra Álvaro Arbeloa: "Espero que fracase"

Arbeloa se presentó con derrota como técnico de Real Madrid | AP
Rafael Trujillo 16:57 - 27 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exjugador de los Gunners quiere ver malos resultados del Real Madrid

Se lanza contra el DT. Real Madrid continúa con su nueva etapa, ahora bajo las manos del exfutbolista español Álvaro Arbeloa. El ibérico tomó al equipo como el reemplazo de Xabi Alonso, quien dejó a los merengues tras sólo nueve meses al mando. Arbeloa ahora tiene la misión de llevar al Real Madrid a la obtención de títulos.

Arbeloa, sin embargo, empezó con el pie izquierdo su etapa con el conjunto merengue. Tras su primer partido al mando, el exjugador vio su primer fracaso al quedar eliminado de la Copa del Rey, luego de que su equipo cayera ante el Albacete, equipo de la segunda división.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid | AP

 Esperan su fracaso

Andrey Arshavin, exdelantero ruso, y una de las figuras recientes del Arsenal y el Zenit entre otros equipos, habló sobre la actualidad del Real Madrid y aseguró que, espera que el equipo blanco sume más derrotas y fracasen de la mano de Arbeloa. Aunque, Arshavin también le dio un par de consejos para poder revertir el paso del m

“Como aficionado del Barcelona, ​​espero que Arbeloa fracase. Para él, la clave es conectar con los jugadores, no idear estrategias. Xabi Alonso no lo logró”, añadía Arshavin en Match TV, donde ahora ejerce de comentarista habitual.
Arshavin criticó al Real Madrid | MEXSPORT

El ahora comentarista aseguró que espera ver una mayor diferencia entre Barcelona y los merengues en la clasificatoria de LaLiga. De acuerdo con Arshavin, le sorprende que el Real Madrid se mantenga cerca de los culés, pero considera que Arbeloa tiene una situación complicada y quizá esta diferencia aumente más adelante en la temporada.

“Me sorprende que el Barcelona solo les lleve un punto de diferencia en la tabla. El Real Madrid lo estaba haciendo tan mal que su clasificación me parecía diferente. Pero creo que Arbeloa sigue en una situación complicada”, añadió.
Álvaro Arbeloa ilusionado | realmadrid

 ¿Que sigue para el Madrid?

El conjunto merengue aún sigue con vida en la liga española y en la Champions League. Para seguir con la ilusión de al menos levantar un nuevo titulo esta temporada, el equipo tendrá duelos importantes como el de este miércoles de Champions ante Benfica, así como el juego ante Atlético de Madrid el 22 de marzo, y el Clásico ante Barcelona el 10 de mayo, entre otros juegos.

Últimos videos
Lo Último
14:52 “Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
14:38 ¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
14:36 Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
14:32 Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
14:20 ¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
14:18 ¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
14:04 Rechazo del Salón de la Fama a Bill Belichick desata críticas en el mundo de la NFL
13:39 Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump y anuncia millonaria donación para las “Cuentas Trump”
13:28 David Faitelson defiende a André Jardine de las críticas: "De los mejores entrenadores en la historia del América"
13:23 ¿Qué pasó el 28 de enero? La historia real detrás del corrido de Lamberto Quintero
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul definió lo que hará con Camilo Cándido para el Clausura 2026
2
Contra ¿Murió Chuponcito? Reportan ataque violento en Quintana Roo
3
Futbol ¿Viene Cristiano Ronaldo? Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
4
Selección Mexicana ¿Va al Mundial? Guillermo Ochoa apunta a volver a una convocatoria con México
5
Futbol Nacional América ya solicitó oficialmente su regreso al Estadio Azteca, ¿y Cruz Azul?
6
Contra Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este 28 de enero
Te recomendamos
Pumas habló sobre la llegada de Antuna
Futbol
28/01/2026
“Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Contra
28/01/2026
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
LIGA MX
28/01/2026
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Formula1
28/01/2026
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Jugadoras de Arsenal en celebración en la Semifinal contra AS FAR en la Women's Champions Cup | AP
Futbol
28/01/2026
¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
Contra
28/01/2026
¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026