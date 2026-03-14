Christian Nodal GRATIS en el Edomex: todos los detalles para asisitir a su concierto

El cantautor de música regional mexicana Christian Nodal se presentará como parte de la quinta edición del Festival Atmósfera Mundialista 2026, un evento musical y cultural que se llevará a cabo en Tecámac, Estado de México, con acceso completamente gratuito al público, dentro de una cartelera de artistas nacionales e internacionales.

Christian Nodal se presentará como parte de la quinta edición del Festival Atmósfera Mundialista 2026. / @nodal

¿Cuándo y dónde será el concierto de Christian Nodal?

La actuación de Christian Nodal está programada para el domingo 15 de marzo de 2026, en el escenario habilitado en Los Héroes Tecámac.

El acceso no tiene costo, pero el ingreso está sujeto a la capacidad del lugar, por lo que se recomienda llegar con tiempo suficiente si deseas asegurar tu lugar.

El concierto será el domingo 15 de marzo en Los Héroes Tecámac, Estado de México./ IG: @nodal

Detalles del Festival Atmósfera Mundialista 2026

El Festival Atmósfera Mundialista 2026 comenzó el 13 y llegará a su fin el 22 de marzo, este festival ofrece una combinación de música, cultura y actividades para toda la familia, sin costo de entrada.

Christian Nodal encabeza la jornada musical del 15 de marzo en Tecámac. / IG: @nodal

Los últimos artistas

15 de marzo: Christian Nodal en Los Héroes Tecámac .

20–22 de marzo: Lila Downs, Siddhartha, Emmanuel & Mijares, entre otros.

Además de música, el festival propone experiencias culturales y gastronómicas abiertas a toda la comunidad durante los días de programación.