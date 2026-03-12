Ricardo Arjona anuncia regreso a México con legendario concierto en el Estadio Banorte

Ricardo Arjona vuelve a México y lo hará de manera legendaria, pues lo hará con un show en el Estadio Banorte. Esta será la primera vez que el autor guatemalteco de un concierto en el Coloso de Santa Úrsula.

Luego de meses de especulación y de anunciar gira por toda Latinoamérica, Arjona parecía haber olvidado a México, pero no fue así, sino que tenía una gran sorpresa para el público azteca que tanto lo ha apoyado por décadas.

A través de sus redes sociales, Arjona publicó un emotivo video en el que mostró todo lo que significa México para él, fue este país quien lo adoptó.

Ricardo Arjona durante un show

Al D.F. Le debo las canciones, los amigos, la nostalgia y la fortaleza. Mi primer hogar fue el Hotel Pisa. Mi primer concierto, El Teatro de la Ciudad. Pensar en el Coloso de Santa Úrsula, ESTADIO AZTECA, hoy Estadio BANORTE, como el lugar a donde podrían ir a parar todas aquellas canciones, fue el sueño que no soñé. Como dice la canción. El destino me pintó el camino que hoy me trajo hasta aquí. México, las muchas cosas que te debo y me sigues dando más.

Ricardo Arjona: De El Bar 'El Chato' al Estadio Azteca

La historia de Ricardo Arjona en México es la de un artista que empezó cantando casi en silencio y hoy se prepara para hacer retumbar uno de los recintos más emblemáticos del mundo.

El compositor de origen guatemalteco vuelve así al país donde su carrera encontró raíz, forma y sentido. Un regreso cargado de simbolismo para quien convirtió la perseverancia en canciones que hoy forman parte del repertorio popular latinoamericano.

Mucho antes de llenar estadios y de consolidar éxitos como Historia de taxi o Fuiste tú, Arjona recorría bares modestos para ganarse algunas monedas y seguir apostando por sus letras.

Uno de esos espacios fue El Bar 'El Chato', escenario pequeño pero decisivo en su historia. Allí, frente a un público reducido y lejano de la industria musical, comenzó a entender que las canciones nacen de observar, escuchar y contar lo que otros viven.

Fue precisamente en ese lugar donde surgió la inspiración para uno de los temas más emblemáticos de su carrera: Señora de las cuatro décadas, incluido en el álbum Historias (1994). Arjona, que entonces tenía 30 años, no pensó en una mujer específica, sino en aquellas primeras escuchas —mujeres cercanas a los 40 años— que lo acompañaban noche tras noche.

México fue un punto de quiebre en su trayectoria, como lo ha sido para otros artistas latinoamericanos. En el país de Juan Gabriel, Arjona encontró el espacio para crecer, equivocarse y construir una identidad artística propia.

Hoy, décadas después de aquellas presentaciones íntimas y de recorrer prácticamente todos los recintos de México, desde el Auditorio Nacional hasta el Palacio de los Deportes, Ricardo Arjona se prepara para cantar en el Estadio Azteca, un escenario que representa la cima para cualquier artista y en el que solo se han presentado grandes como Michael Jackson, Bad Bunny o Paul McCartney.

Este concierto marcará el regreso del guatemalteco a tierras mexicanas, la última vez que dio un show en este país fue en marzo de 2023, con su exitosa gira Blanco y Negro, aquella presentación en el Estadio GNP había sido la más grande de Arjona en nuestro país hasta hoy con un sold out para 60 mil personas, pero ahora se espera una asistencia cercana a las 85 mil personas.

Ricardo Arjona presenta 'SECO', el álbum más personal e importante de su carrera | INSTAGRAM

En esta ocasión, Arjona volverá con su gira Lo que el Seco no Dijo tras su exitosa Residencia Guatemala, que marcó su regreso a los escenarios tras una cirugía que casi le cuesta la vida y que lo pudo dejar sin caminar.

Durante la emotiva residencia de 27 shows y en la que gente de todo el mundo viajó para verlo en su casa, Arjona presentó su último disco 'SECO', en el que destacan canciones como Nirvana, Despacio que hay Prisa y Mujer, pero no olvidó los clásicos como Te Conozco, Fuiste Tú, Minutos o Historia de un Taxi.

Arjona llega al Estadio Banorte

¿Cuándo viene Ricardo Arjona a México?

Será el próximo 20 de diciembre de 2026 cuando el Coloso de Santa Ursula vibre con los mejores éxitos del guatemalteco en lo que será el primer concierto en el renovado Estadio Banorte.L