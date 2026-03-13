Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
No aguantó el picante... turista alemán pierde demanda de 100 mil dólares contra taquería mexicana

Un turista alemán demandó a una taquería mexicana en Nueva York tras afirmar que una salsa picante le provocó molestias. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 19:02 - 12 marzo 2026
El visitante aseguró que el picante le provocó daños físicos y mentales, pero un juez federal rechazó su reclamación.

Un turista alemán que demandó a una taquería mexicana en Nueva York por servir salsa “demasiado picante” perdió el caso en un tribunal federal.

El visitante exigía 100 mil dólares de indemnización, al asegurar que el condimento le provocó diversos problemas físicos tras probar un taco durante un viaje a Estados Unidos. Sin embargo, el juez consideró que el restaurante no tenía responsabilidad legal en el caso.

El visitante exigía una indemnización de 100 mil dólares por los efectos que, aseguró, le causó el picante. / iStock

¿Por qué el turista demandó a la taquería?

El caso fue presentado por Faycal Manz, un ingeniero residente en Schemmerhofen, en el sur de Alemania.

Según documentos judiciales, el turista visitó en agosto de 2024 el restaurante Los Tacos No. 1, ubicado cerca de Times Square en Nueva York, donde decidió agregar salsa verde a su comida.

El caso ocurrió en el restaurante Los Tacos No. 1, ubicado cerca de Times Square en Nueva York. / iStock

Tras dar un bocado, afirmó haber sufrido síntomas como taquicardia, náuseas y molestias en la boca, lo que atribuyó al nivel de picante de la salsa.

En su demanda, el hombre argumentó que para alguien que no está acostumbrado al picante la experiencia fue un “shock físico y mental”, por lo que calificó la salsa como “peligrosa”.

¿Por qué el juez rechazó la demanda?

El caso fue analizado por el juez federal Dale Ho, quien finalmente decidió desestimar la demanda.

En su resolución, el magistrado explicó que los restaurantes no tienen la obligación legal de advertir sobre el nivel de picante en alimentos como la salsa, ya que el picante es una característica esperada en este tipo de productos.

Incluso señaló que una simple búsqueda sobre la comida mexicana habría permitido anticipar que este tipo de condimentos pueden ser picantes.

El tribunal consideró que el picante es una característica común en la comida mexicana. / iStock

El caso no fue la única demanda del turista

De acuerdo con los documentos judiciales, esta no fue la única acción legal que Faycal Manz presentó durante su estancia en Estados Unidos.

El visitante también inició otros procesos, entre ellos uno contra una tienda en Nueva Jersey por un supuesto caso de discriminación relacionado con el acceso a Wi-Fi, y otro contra el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) por un incidente que presenció cerca de Times Square.

La resolución judicial dejó sin efecto la demanda presentada por el turista contra la taquería. / iStock
