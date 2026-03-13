Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Box

Jake Paul retrasa su regreso al boxeo tras una segunda cirugía de mandíbula

Jake Paul le regaló esta espectacular camioneta a su novia Jutta Leerdam, tras su doblete de medallas en los Juegos Olímpivos de Invienro de Milano Cortina.
Aldo Martínez
Aldo Martínez 19:59 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El boxeador y creador de contenido no volverá a los cuadriláteros hasta el 2027

El boxeador e influencer estadounidense Jake Paul confirmó que su regreso al ring podría tardar más de lo esperado luego de someterse a una segunda cirugía de mandíbula, consecuencia de la dura derrota que sufrió frente al británico Anthony Joshua en diciembre pasado. El peleador aseguró que su recuperación será larga, por lo que su retorno podría darse hasta finales de 2026 o incluso a inicios de 2027.

La lesión ocurrió durante el combate disputado el 19 de diciembre, cuando Joshua noqueó a Paul en el sexto asalto. Durante ese enfrentamiento, el estadounidense sufrió una fractura en la mandíbula en dos partes, lo que obligó a una intervención quirúrgica inmediata un día después del combate.

Jake Paul | AP

A pesar de la primera operación, el proceso de recuperación no fue el esperado, por lo que el creador de contenido convertido en boxeador tuvo que pasar nuevamente por el quirófano en febrero. Esta segunda cirugía complicó los tiempos de rehabilitación y retrasó su posible regreso a los entrenamientos.

Durante una conferencia de prensa del evento encabezado por Ronda Rousey y Gina Carano, Paul explicó que los médicos le indicaron que deberá esperar varios meses antes de retomar cualquier tipo de preparación física intensa. El pugilista señaló que primero deberá comprobar cómo evoluciona la cicatrización del hueso antes de volver al gimnasio.

Anthony Joshua vence a Jake Paul | AP

¿Cuándo podría volver Jake Paul al ring?

Según el propio peleador, el proceso médico podría extenderse entre cuatro y seis meses antes de que reciba autorización para entrenar nuevamente. Esto significa que, si todo evoluciona de manera favorable, su regreso a la actividad competitiva podría programarse hacia finales de 2026 o a principios de 2027.

Paul, quien actualmente presume un récord profesional de 12 victorias y dos derrotas, reconoció que la pelea ante Joshua representó uno de los desafíos físicos más duros de su carrera. El poder del excampeón mundial de peso pesado terminó por marcar un punto de inflexión en su trayectoria dentro del boxeo.

Jake Paul desde el hospital tras el combate | X: @LoganPaul

Jake Paul planea cambiar de división

Tras la experiencia ante Joshua, el estadounidense dejó claro que no tiene intención de volver a competir en peso pesado. En cambio, planea establecerse en la división de peso crucero, categoría en la que considera que puede rendir mejor y competir en igualdad de condiciones.

El propio Paul explicó que los golpes del británico fueron muy distintos a los que suele enfrentar en su categoría natural. Por ello, su objetivo será enfocarse en el peso crucero, escalar posiciones en los rankings y demostrar que todavía tiene margen para consolidarse dentro del boxeo profesional.

Joshua vs Jake Paul | AP
Últimos videos
Lo Último
20:11 ¿Culpa de Nahuel? Cincinnati golea a Tigres y se acerca a los Cuartos de Final
20:03 Malagón y su esposa se reconciliaron antes de la lesión del portero
19:59 Jake Paul retrasa su regreso al boxeo tras una segunda cirugía de mandíbula
19:46 ¿Poltergeist en supermercado? Joven comparte videos paranormales en su trabajo y desata debate en redes
19:11 ¿Competencia para J.J McCarthy? Kyler Murray firma con los Vikings
19:07 Tarjeta Violeta abre registro el 18 de marzo: requisitos para recibir el apoyo
19:02 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el FC Juárez vs Monterrey?
19:02 No aguantó el picante... turista alemán pierde demanda de 100 mil dólares contra taquería mexicana
18:59 La Selección de Brasil presenta su segundo uniforme en una histórica alianza
18:39 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Puebla vs Necaxa?
Tendencia
1
Empelotados Esposa de Malagón comparte mensaje tras la lesión del jugador
2
Contra Hoy No Circula viernes 13 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
3
Futbol Muere el padre de Raúl Jiménez a los 62 años tras luchar contra el cáncer de páncreas
4
Futbol Selección de Irán responde a Donald Trump y señala que Estados Unidos "debería ser expulsado"
5
Futbol ‘Cualquier cosa menos el título es fracaso’: Víctor Velázquez reveló las órdenes de la directiva para Larcamón
6
Futbol "América y Cruz Azul tienen presión similar, pero América vende más", Martín Zúñiga
Te recomendamos
Cincinnati tomó ventaja de dos goles sobre Tigres | MEXSPORT
Futbol
12/03/2026
¿Culpa de Nahuel? Cincinnati golea a Tigres y se acerca a los Cuartos de Final
Malagón y su esposa se reconciliaron antes de la lesión del portero
Empelotados
12/03/2026
Malagón y su esposa se reconciliaron antes de la lesión del portero
Jake Paul retrasa su regreso al boxeo tras una segunda cirugía de mandíbula
Box
12/03/2026
Jake Paul retrasa su regreso al boxeo tras una segunda cirugía de mandíbula
¿Poltergeist en supermercado? Joven comparte videos paranormales en su trabajo y desata debate en redes
Contra
12/03/2026
¿Poltergeist en supermercado? Joven comparte videos paranormales en su trabajo y desata debate en redes
Kyler Murray tras derrota con Cardinals | AP
NFL
12/03/2026
¿Competencia para J.J McCarthy? Kyler Murray firma con los Vikings
Tarjeta Violeta abre registro el 18 de marzo: requisitos para recibir el apoyo
Contra
12/03/2026
Tarjeta Violeta abre registro el 18 de marzo: requisitos para recibir el apoyo