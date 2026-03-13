Jake Paul retrasa su regreso al boxeo tras una segunda cirugía de mandíbula

El boxeador e influencer estadounidense Jake Paul confirmó que su regreso al ring podría tardar más de lo esperado luego de someterse a una segunda cirugía de mandíbula, consecuencia de la dura derrota que sufrió frente al británico Anthony Joshua en diciembre pasado. El peleador aseguró que su recuperación será larga, por lo que su retorno podría darse hasta finales de 2026 o incluso a inicios de 2027.

La lesión ocurrió durante el combate disputado el 19 de diciembre, cuando Joshua noqueó a Paul en el sexto asalto. Durante ese enfrentamiento, el estadounidense sufrió una fractura en la mandíbula en dos partes, lo que obligó a una intervención quirúrgica inmediata un día después del combate.

Jake Paul | AP

A pesar de la primera operación, el proceso de recuperación no fue el esperado, por lo que el creador de contenido convertido en boxeador tuvo que pasar nuevamente por el quirófano en febrero. Esta segunda cirugía complicó los tiempos de rehabilitación y retrasó su posible regreso a los entrenamientos.

Durante una conferencia de prensa del evento encabezado por Ronda Rousey y Gina Carano, Paul explicó que los médicos le indicaron que deberá esperar varios meses antes de retomar cualquier tipo de preparación física intensa. El pugilista señaló que primero deberá comprobar cómo evoluciona la cicatrización del hueso antes de volver al gimnasio.

Anthony Joshua vence a Jake Paul | AP

¿Cuándo podría volver Jake Paul al ring?

Según el propio peleador, el proceso médico podría extenderse entre cuatro y seis meses antes de que reciba autorización para entrenar nuevamente. Esto significa que, si todo evoluciona de manera favorable, su regreso a la actividad competitiva podría programarse hacia finales de 2026 o a principios de 2027.

Paul, quien actualmente presume un récord profesional de 12 victorias y dos derrotas, reconoció que la pelea ante Joshua representó uno de los desafíos físicos más duros de su carrera. El poder del excampeón mundial de peso pesado terminó por marcar un punto de inflexión en su trayectoria dentro del boxeo.

Jake Paul desde el hospital tras el combate | X: @LoganPaul

Jake Paul planea cambiar de división

Tras la experiencia ante Joshua, el estadounidense dejó claro que no tiene intención de volver a competir en peso pesado. En cambio, planea establecerse en la división de peso crucero, categoría en la que considera que puede rendir mejor y competir en igualdad de condiciones.

El propio Paul explicó que los golpes del británico fueron muy distintos a los que suele enfrentar en su categoría natural. Por ello, su objetivo será enfocarse en el peso crucero, escalar posiciones en los rankings y demostrar que todavía tiene margen para consolidarse dentro del boxeo profesional.