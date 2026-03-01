"Vaquero" Navarrete vence a "Sugar" Núñez por TKO y se corona doble campeón mundial

En una noche que prometía fuego y cumplió con creces, Emanuel "Vaquero" Navarrete reafirmó su estatus como una de las figuras más dominantes del boxeo actual. El púgil mexicano se convirtió en campeón mundial unificado de peso superpluma tras vencer por nocaut técnico en el undécimo asalto a su compatriota Eduardo "Sugar" Núñez, en una batalla épica celebrada en la Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona.

Con este triunfo, Navarrete no solo retuvo con éxito su corona de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), sino que sumó a sus vitrinas el cinturón vacante de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

ASÍ FUE LA VICTORIA DE NAVARRETE

El combate inició con un Navarrete volcado al ataque, imponiendo un ritmo vertiginoso que parecía no dar tregua a un Núñez desconcertado. La precisión y el volumen de golpeo del "Vaquero" marcaron la pauta en los primeros episodios, estableciendo una ventaja clara en las tarjetas.

Sin embargo, el guion cambió drásticamente en el quinto asalto. Lo que era un dominio técnico se transformó en la clásica 'guerra civil mexicana'. Núñez ajustó la distancia, incrementó la agresividad y obligó al campeón a entrar en un intercambio de metralla constante que puso de pie a los aficionados.

A pesar de los momentos de apremio en los que Núñez logró acorralar al campeón contra las cuerdas, la velocidad y los recursos defensivos de Navarrete marcaron la diferencia. Para el séptimo round, el castigo comenzó a pasar factura en el rostro de "Sugar", quien sufrió una severa inflamación en su ojo derecho que limitó drásticamente su visión.

Una hemorragia en el párpado de Núñez elevó la tensión en el ring. Aunque el médico permitió la continuidad tras una primera revisión, el daño era irreversible.

Finalmente, al inicio del undécimo asalto, el cuerpo médico intervino por segunda ocasión. Tras evaluar la gravedad de la lesión ocular, se determinó que Núñez no podía continuar, otorgando la victoria a Navarrete por la vía del nocaut técnico.

