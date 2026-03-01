Flavio Cobolli vence a Frances Tiafoe se corona en Acapulco

Flavio Cobolli se consagró campeón del Abierto Mexicano de Tenis (AMT) este sábado con una victoria en sets corridos ante Frances Tiafoe. Con ello, el italiano se convirtió en el primer representante de su país en coronarse en Acapulco, además que confirmó su condición de promesa mundial.

En un partido que se alargó por dos horas y nueve minutos, el originario de Florencia se impuso en sets corridos, con parciales 7-6 (7-4) y 6-4. Con ello ganó su tercer título como profesional, segundo en un ATP 500, y ganó cinco posiciones en el ranking para llegar al sitio 15.

Así fue la victoria para Flavio Cobolli en Acapulco

En apenas su tercera participación en el AMT, Cobolli llegó como el quinto preclasificado y en su primer partido eliminó al anfitrión, Rodrigo Pacheo. A pesar de ello, el italiano se llevó el cariño de la gente en su triunfo de este sábado contra Tiafoe, octavo de la siembra.

"Intentaré regresar el año que viene, es especial jugar en Acapulco", señaló Flavio durante la ceremonia de premiación, en la cual aseguró que el calor del público mexicano también juega un papel importante durante los partidos del torneo.

Cobolli celebra, mientras Tiafoe se lamenta en el fondo | AP

El primer set estuvo muy parejo y se extendió por una hora con 11 minutos, con un Tiafoe que un punto para partido antes del 'tie break'. En dicha instancia, con el 4-4, el italiano se fue adelante con un golpe paralelo que pegó en la raya y luego, con su servicio, finiquitó el set.

Para el segundo epsiodio la tendencia fue similar y ambos tenistas mantuvieron su saque para el 2-2. No obstante, en el quinto juego Cobolli quebró y tomó una ventaja 4-2. Tiafoe salvó dos puntos para quiebre en el séptimo juego y aprovechó un par de dobles faltas para igualar 4-4 con el quiebre en el octavo juego.

Flavio Cobolli y Frances Tiafoe se saludan en Acapulco | AP

Sin embargo, el estadounidense no confirmó y permitió al italiano rehacerse, tras lo cual nuevamente quebró y con ello prácticamente sentenció su triunfo. Ya con su saque, Flavio tuvo un triple punto para campeonato que no desaprovechó y se quedó con el título con un gran saque as.

Este fue el primer triunfo de Cobolli en tres enfrentamientos ante Tiafoe y su segundo título luego de coronarse en Hamburgo (ATP 500) y Bucarest (ATP 250), ambos en 2026. Además, se convirtió en el primer italiano campeón en 33 ediciones del torneo en Acapulco.

Flavio Cobolli recibe su trofeo tras coronarse en el Abierto Mexicano de Tenis | AP

¿Qué viene para Cobolli?

El siguiente torneo del tour será el Indian Wells, en el cual Cobolli, ya en el puesto 15 del ranking, comenzará su actividad en la Segunda Ronda. Su llave se confirmará una vez que se dé a conocer el cuadro principal, cuando empiece el torneo el próximo miércoles 4 de marzo.