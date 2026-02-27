Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

"¡Novak es el número uno!": Astro del tenis habló sobre Djokovic, Nadal y Federer

Novak Djokovic, máximo ganador en torneos de Grand Slam | MEXSPORT
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 11:50 - 27 febrero 2026
Gael Monfils protagonizó grandes batallas contra los mejores tenistas de todos los tiempos

Novak Djokovic ha ganado al francés en los 20 partidos que han disputado. Un dato increíble, pero ante él, Gael Monfils se muestra humilde.

Para mí, el número uno es Novak Djokovic. Nunca le he ganado. Este año podría ser mi última oportunidad. Novak puede responder a todas mis preguntas, ya que el tenis se basa en preguntas. Tú las planteas, las respondes, planteas otra y la respondes. Simplemente era demasiado bueno. Es una leyenda de nuestro deporte. Gael Monfils
Gael Monfils, en México | MEXSPORT

Y sobre Nadal, esa es otra historia.

A Rafa pude haberle ganado, pero el problema es que él me ganó a mí más a menudo. Creo que le gané dos veces. Era difícil jugar contra él por sus predisposiciones físicas. Su forma de mover la pelota era diferente porque es zurdo. Simplemente era distinto. Gael Monfils

Y sobre Roger Federer, solo tuvo palabras de elogio.

Federer pensaba más rápido, jugaba más rápido. Todo lo que pensabas hacer contra él, él ya lo sabía antes que tú. Era increíble verlo salir de situaciones incómodas. Su sentido del juego estaba en otro nivel. Gael Monfils

