Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
"¡Novak es el número uno!": Astro del tenis habló sobre Djokovic, Nadal y Federer
Novak Djokovic, máximo ganador en torneos de Grand Slam | MEXSPORT
Novak Djokovic ha ganado al francés en los 20 partidos que han disputado. Un dato increíble, pero ante él, Gael Monfils se muestra humilde.
Para mí, el número uno es Novak Djokovic. Nunca le he ganado. Este año podría ser mi última oportunidad. Novak puede responder a todas mis preguntas, ya que el tenis se basa en preguntas. Tú las planteas, las respondes, planteas otra y la respondes. Simplemente era demasiado bueno. Es una leyenda de nuestro deporte. Gael Monfils
Gael Monfils, en México | MEXSPORT
Y sobre Nadal, esa es otra historia.
A Rafa pude haberle ganado, pero el problema es que él me ganó a mí más a menudo. Creo que le gané dos veces. Era difícil jugar contra él por sus predisposiciones físicas. Su forma de mover la pelota era diferente porque es zurdo. Simplemente era distinto. Gael Monfils
Y sobre Roger Federer, solo tuvo palabras de elogio.
Federer pensaba más rápido, jugaba más rápido. Todo lo que pensabas hacer contra él, él ya lo sabía antes que tú. Era increíble verlo salir de situaciones incómodas. Su sentido del juego estaba en otro nivel. Gael Monfils
Clasificación ATP
Lo Último
18:33 ¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
18:33 ¿Sabe algo? Exjugador de América y de la Selección lanza ilusionante mensaje: 'México ganará la Copa del Mundo'
18:31 Arbeloa, de expulsado en el Etihad a volver a medirse al Manchester City
18:12 “Cuanto más juegas contra ellos, más aprendes”: Guardiola sobre el Real Madrid
18:12 Muere Neil Sedaka a los 86 años: adiós al ícono del pop
18:08 Milan quiere que Luka Modrić renueve por un año más; la decisión dependerá del jugador
18:04 Chiva arriba a Toluca con sus estrellas para enfrentar al Bicampeón
18:00 Dallas Cowboys dan etiqueta de jugador franquicia no exclusiva a George Pickens
17:35 Fidalgo 'le cierre la puerta' a futbolistas del América para llegar al Betis: "No quiero quitarle jugadores al Ame"
17:25 Chucky Lozano con ofertas de Liga MX; él no quiere salir del San Diego FC
Últimos videos
Videos
Lo Último
18:33 ¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
18:33 ¿Sabe algo? Exjugador de América y de la Selección lanza ilusionante mensaje: 'México ganará la Copa del Mundo'
18:31 Arbeloa, de expulsado en el Etihad a volver a medirse al Manchester City
18:12 “Cuanto más juegas contra ellos, más aprendes”: Guardiola sobre el Real Madrid
18:12 Muere Neil Sedaka a los 86 años: adiós al ícono del pop
18:08 Milan quiere que Luka Modrić renueve por un año más; la decisión dependerá del jugador
18:04 Chiva arriba a Toluca con sus estrellas para enfrentar al Bicampeón
18:00 Dallas Cowboys dan etiqueta de jugador franquicia no exclusiva a George Pickens
17:35 Fidalgo 'le cierre la puerta' a futbolistas del América para llegar al Betis: "No quiero quitarle jugadores al Ame"
17:25 Chucky Lozano con ofertas de Liga MX; él no quiere salir del San Diego FC
Tendencia
Te recomendamos