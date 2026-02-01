Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

El último récord: Djokovic busca ser el tenista más longevo en ganar un Grand Slam

Novak Djokovic, Australian Open 2026 | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 21:34 - 31 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El serbio tiene la oportunidad de romper un récord más en el Australian Open, busca un Grand Slam más a los 38 años

El Rod Laver Arena se prepara para una cita con los libros de historia. Tras una batalla épica en semifinales, Novak Djokovic se ha plantado en la final del Abierto de Australia 2026 con un objetivo que va más allá de aumentar su palmarés: borrar un récord de longevidad que ha permanecido intacto durante 54 años.

Djokovic finalista del Australian Open 2026 | AP

DJOKOVIC POR UN ÚLTIMO RÉCORD

Desde 1972, el nombre de Ken Rosewall ha figurado en lo más alto de la lista de veteranos. El legendario australiano ganó el título en Melbourne con 37 años y 62 días, una marca que figuras como Roger Federer y Rafael Nadal rozaron en su momento, pero no lograron superar.

Mañana, 1 de febrero de 2026, Novak Djokovic saltará a la pista con 38 años y 255 días. De vencer al español Carlos Alcaraz, el serbio no solo extendería su dominio en el tenis mundial, sino que se convertiría oficialmente en el campeón masculino de Grand Slam más longevo de la Era Abierta en la modalidad individual masculina.

Djokovic, máximo ganador de Grand Slam | AP

"SORPRESA" EN AUSTRALIA

A pesar de su legado, 'Nole' llegaba a las Semifinales del Australian Open como 'victima' y no era favorito para dejar a Sinner en el camino, sin embargo, Djokovic ya es el finalista con más edad en la historia moderna de este torneo, pero su ambición es clara y apunta al trofeo.

Líderes de longevidad en Grand Slams (Era Abierta):

  • Ken Rosewall: 37 años y 2 meses (Australian Open 1972)

  • Roger Federer: 36 años y 5 meses (Australian Open 2018)

  • Novak Djokovic: 36 años y 3 meses (US Open 2023)

  • Rafael Nadal: 36 años y 2 días (Roland Garros 2022)

CARLOS ALCARAZ, EL GRAN OBSTACULO

La tarea para el serbio no será sencilla. En el otro lado de la red estará Carlos Alcaraz, el máximo exponente de la nueva generación, quien busca consolidar su propio legado y frenar el avance del "eterno" Nole. Esta final representa el mayor contraste generacional visto en una final de Grand Slam en décadas.

Djokovic, Australian Open 2026 | AP

Si el marcador favorece al serbio, el deporte mundial tendrá que reescribir los límites biológicos del alto rendimiento. Djokovic no solo jugará por un trofeo, sino por demostrar que el tiempo, por ahora, sigue bajo su control.

Últimos videos
Lo Último
00:45 Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
00:45 ¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
00:32 Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
00:29 ¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
23:59 Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
23:54 América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
23:37 Zague rompe el silencio tras la salida de Saint-Maximin: "Es un jugador tribunero"
23:24 Loco Abreu orgulloso con sus Xolos tras empate ante Rayados: "La camiseta se agarra con los dientes"
22:58 Jorge Ruvalcaba dedica despedida a la incondicionales de Pumas: “Agradecido con la afición”
22:53 ¡Rumbo al 'Viejo Continente'! Obed Vargas llegará al futbol europeo en este mismo mercado de invierno, según reportes
Tendencia
1
Contra Fallece Gerardo Taracena, actor mexicano de "Apocalypto" a los 55 años
2
Futbol ¡Maximin se va del América! Las Águilas hicieron oficial la salida del francés de manera sorpresiva
3
Futbol Nacional ¿Álvaro Fidalgo 'renuncia' a la Selección Mexicana con su salida de América?
4
Futbol Internacional ¡Rumbo al 'Viejo Continente'! Obed Vargas llegará al futbol europeo en este mismo mercado de invierno, según reportes
5
Futbol Gignac es expulsado por primera vez en Liga MX y Lainez salva a Tigres con golazo en León
6
Empelotados ¡Fidelidad intacta! Alana presume apoyo a Sebastián a Cáceres en el América vs Necaxa
Te recomendamos
Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
Futbol Internacional
01/02/2026
Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
Futbol
01/02/2026
¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
Futbol Nacional
01/02/2026
Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
Futbol
01/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
Futbol
31/01/2026
Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
Futbol Nacional
31/01/2026
América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?