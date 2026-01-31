"Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz

Novak Djokovic protagonizó uno de los momentos más emotivos y virales del Australian Open 2026, no solo por su épica victoria ante Jannik Sinner, sino por lo que ocurrió segundos después de sellar su pase a la final en Melbourne.

Tras más de cuatro horas de batalla y una remontada en cinco sets, el serbio fue sorprendido en plena entrevista en vivo con ESPN cuando la producción conectó una videollamada con Juan Martín del Potro, su gran amigo y exrival, desatando una escena que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Novak Djokovic se ha clasificado a la Final | AP

Djokovic, a la Final del Australian Open 2026

Djokovic acababa de derrotar al número dos del mundo, Jannik Sinner, en una semifinal histórica cargada de tensión, drama y resistencia física. El triunfo le permitió acceder a la gran final del domingo 1 de febrero, donde enfrentará a Carlos Alcaraz, en un duelo soñado por los fanáticos.

📹 Qué bonito es este vídeo.



Djokovic y del Potro, a kilómetros de distancia pero unidos por años y años de emocionantes vivencias.



“Te amo, amigo”. Una sonrisa de oreja a oreja 💚🫶 pic.twitter.com/DhKItIvTNZ — Carlos Navarro (@TheMagician5GS) January 30, 2026

Horas antes, Del Potro había publicado en X que deseaba una final ideal entre “sus amigos”, escribiendo “Nole vs Carlitos”. La predicción se cumplió, lo que convirtió al tandilense en una figura inesperada dentro de la narrativa del torneo.

Durante la llamada, Del Potro apareció en pantalla emocionado y lanzó: “¡Mi hermano! Qué grande Nole, qué felicidad amigo”, mientras Djokovic sonreía sorprendido y respondía en español: “Gracias, amigo… Sos un mago”.

El campeón serbio, todavía con la adrenalina del partido, confesó que había sido una victoria de enorme intensidad ante Sinner y cerró con una frase que derritió a los fanáticos: “Te amo, amigo”.

La videollamada con Del Potro

El breve intercambio no solo reflejó la amistad genuina entre dos íconos del tenis mundial, sino que también mostró un costado cálido y humano de Djokovic en un momento de máxima presión deportiva.

Del Potro, retirado desde 2022 por problemas crónicos en la rodilla, bromeó con que le mandaría su predicción para la final “por mensaje”, mientras actuaba como entrevistador improvisado preguntándole si era una de las victorias más emocionantes de su carrera.

Djokovic recibió la llamada con entusiasmo | AP