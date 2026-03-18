El Reporte Ponce: Al fin, renovación en Rayados ante tanto fracaso

Era urgente. Para poder regresar a la lucha por la gloria, pero veremos si es el movimiento adecuado. Se nos va El Tato. Sólo un milagro antes del verano lo mantendrá al timón deportivo del Club de Futbol Monterrey. Tras tres años y medio comprando espejitos y sin ganar algo, lo que sea, al fin desde FEMSA están sondeando relevo.

El nuevo fracaso, ahora en la Concacaf, aquél torneo internacional que llegó a pertenecer casi en hegemonía a Rayados fue otro escenario de comprobación del triste y desangelado proyecto que tiene hoy el Monterrey. Patético. Iban en un cohete a la grandeza, pero lo apagaron por apostar a pura imagen sin sustento.

Y es que con el cambio de cabeza en FEMSA desde finales del año pasado, con José Antonio Fernández Garza-Lagüera, en la Sultana del Norte aseguran que El Diablito Jr. no acepta la mediocridad y ha encargado a Manuel Filizola y hacer los cambios necesarios. Vienen, pero no tanto.

¿HIERRO ES OPCIÓN DEL MONTERREY?

En principio hicieron un sondeo al más alto nivel, estilo europeo como los últimos asesores externos de Filizola, como Zubizarreta o Lopetegui. Por eso apareció un nombre internacional como opción, como Fernando Hierro, conocedor del balompié mexicano tras su paso por Chivas, aunque complejo que venga por el sueldo que percibe en Medio Oriente. Sin embargo, en Monterrey aseguran que es el multicampeón con Real Madrid el que se ofreció. No va por ahí.

PERO SIGUE EL COMPRADOR DE ESPEJITOS

Eso sí, se quedará Sebastián Luri, tendrá más influencia en la directiva con cargo oficial, para seguir comprando futbolistas, que no es la mejor idea, pues estos años han sido un desastre, sin el feeling que requiere un proyecto deportivo de alto nivel, uno alineado, y lo peor: con la obsesión de seguir los pasos de Tigres con un Gignac que jamás aparecerá en El Barrial.

EL RELEVO RAYADO ESTÁ EN CASA

Me cuentan que la principal opción que analiza Manuel FIlizola para reorganizar el proyecto de Rayados está en casa, no hay que buscar más fuera: la directiva analiza poner en lugar de José Antonio Noriega, en el verano, a Nicolás Martellotto. Tato por Tato. Jugada maestra.

Martelloto está en fuerzas básicas en el club regio desde 1993, y el año pasado ya tomó posesión de la Dirección de Desarrollo Deportivo, un área integral al proyecto, que además involucra ciencias del deporte y analítica deportiva, entre otras. Es junto a Andrés Lillini, el mejor formador de talentos que hay en México. No hay más.