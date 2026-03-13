Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Opinión

El reporte Ponce: Si no es CR7, Messi encenderá el Azteca del Mundial

Messi encenderá el Azteca antes del Mundial | RÉCORD
Messi encenderá el Azteca antes del Mundial | RÉCORD
Carlos Ponce de León
Carlos Ponce de León 07:00 - 13 marzo 2026
Aunque ayer corrió la versión que Cristiano Ronaldo mejoró notablemente del problema muscular en la pierna derecha, aún luce complejo que juegue contra México en la reinauguración del Estadio Azteca. Sin embargo, hay otro astro en la palestra para jugar en el renovado Coloso de Santa Úrsula: Messi.

El Club América está haciendo la tarea en Concacaf, ganó en Filadelfia y es favorito para avanzar a Cuartos de Final, serie en la que enfrentará al ganador de Nashville y el Inter de Leo, que igualaron en la Ida. Si Miami hace válidos los pronósticos, encarará a las Águilas.

El conjunto de Coapa ya pidió a la FMF que a partir de la Jornada 14 ante Cruz Azul (11 de abril), vuelvan a jugar en el Estadio Banorte. Resulta que los Cuartos se juegan por las fechas, la Ida entre el 7 y 9 de abril y la Vuelta entre el 14 y 16, por lo que me dicen, ya pidieron a Concacaf habilitar el Coloso para usarlo en el duelo ante Miami. Si no es CR7, Messi se apunta como el astro que puede reestrenar el Azteca antes del Mundial.

LEO CONVOCA MÁS QUE EL SÚPER BOWL

En pleno 2026, con 38 años, Lionel Andrés Messi Cuccittini lleva más gente a los estadios que el propio Súper Tazón. En la apertura de la actual temporada de la MLS, el argentino logró marca de asistencia en jornada inaugural con el Inter ante LAFC con 75 mil 673, y al visitar al DC United, rompió el récoord local de 72 mill 026 fans en la grada. Ambas marcas superan a la gente que asistió al último Super Bowl: 70 mil 823. El ‘10’ sigue desatando la locura en la tribuna, ojalá que lo haga en el Estadio Azteca.

AL FIN HAY FUEGO EN PUMAS, ¿POR EFRAÍN?

Qué partido será el de este sábado en el Olímpico: el retorno de Cruz Azul ante Pumas, con mucho sazón de promedio en el que las aficiones llaman el ‘Clásico de la Obsesión’. Genial.

Y qué gusto escuchar que del lado de Universidad ya le ponen candela a esta espectacular rivalidad: Angulo asegura que la espina está clavada en La Máquina, por la lesión del Coco a Kevin y por el estadio no prestado, y Vite recuerda que callaron las duras palabras de Larcamón cuando les ganaron. ¡Vaya!

Nadie me saca de la cabeza que esto es herencia positiva de Efraín, es el chip, la mentalidad que ha buscado el técnico auriazul ahora haciendo eco en sus jugadores. Cómo le hacía falta este fuego a Pumas. Ahora, a jugar y demostrarlo.

LOS PETRODÓLARES AMENAZAN A ACAPULCO

Y ya de salida, resulta que la continuidad del espectacular Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco corre peligro, pues Arabia Saudita amenaza con adquirir la licencia del torneo con la anuencia de la ATP y transformar el calendario profesional.

Una investigación del NY Times expone que el fondo soberano saudí financiará la recompra por parte de la ATP de varios torneos, y que los primeros en los que ya trabajan son el de Acapulco (500) y el de Buenos Aires (250), para reordenar el calendario actual, pues pretenden que en febrero (fechas de ambos certámenes) se cree un nuevo Masters 1000.

Ahora, no quiere decir necesariamente que el fondo árabe quitará el Abierto de Acapulco, pues se especula que podrían cederla la organización a los actuales dueños, pero en otra fecha. Veamos, ojalá que no se vaya.

