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Futbol

Seattle Sounders saca una ventaja importante ante Vancouver Whitecaps en Concacaf Champions Cup

Paul Arriola y Ferreira celebran la anotación l AP
Jorge Armando Hernández 07:56 - 13 marzo 2026
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La Ida de los Octavos de Final de Concacaf se inclinó a favor de Sounders de la mano de Paul Arriola quien anotó doblete

Vancouver Whitecaps fue superado ampliamente por Seattle Sounders en la Ida de los Octavos de Final de Concacaf Champions Cup. Los de Seattle dominaron gran parte del encuentro y pese a tener oportunidades claras sin concretar, se llevaron una gran ventaja para el partido de Vuelta en la casa de los Sounders.

Seattle Sounders tomaba ahora la iniciativa tras los intentos de abrir el marcador por parte del conjunto canadiense. Ferreira tomó a velocidad el extremo derecho y le puso un centro razo a Paul Arriola quien no pudo rematar tras un bloqueo por parte del defensa de Whitecaps que se barrió para evitar el despunte del balón.

Thomas Müller hablando con el árbitro César Arturo Ramos l AP

La primera mitad del partido estuvo más inclinada en oportunidades de gol hacia Vancouver Whitecaps quienes tomaron por sorpresa al medio campo de su rival tocando el balón con Thomas Müller que la dejó pasar hacia el extremo izquierdo desde donde vino un remate que Nouhou Tolo evitó al bloquerlo con el pie.

Paul Arriola abre el marcador para Seattle Sounders
Paul Arriola anotando el primer gol del encuentro l AP

El conjunto de Seattle se puso al frente en el marcador con una jugada que comenzó con un despeje largo del arquero Stefan Frei, el balón estaba siendo peleado en el aire en el sector de medio campo, ante la presión del conjunto de Sounders, Mathias Laborda perdió el balón el cual era recuperado por Ferreira que volvió a buscar Paul Arriola quien con el marco abierto no perdonó y puso el primero del partido

El doblete de Paul Arriola
Paul Arriola celebra su segundo gol ante Whitecaps l AP

El partido terminó la primera mitad 1-0 en favor de 'Los Verdes' quienes volvieron a aparecer hasta el minuto 57'. Descolgada brutal por derecha ante una mala jugada defensiva, donde Kossa-Rienzi salió a toda velocidad hasta el área chica y nuevamente buscó a Paul Arriola quien remató a pesar de la barrida defensiva que ayudó un poco a que el balón se metiera a las redes y con esto aumentaban a dos goles la ventaja.

El conjunto 'Blue and White' intentó reaccionar en un tiro de esquina por sector izquierdo. El centro llegó al área chica y fue rematado de cabeza por precisión y dirección a portería por parte de Mathias Laborda; sin embargo, Stefan Frei bloqueó con ambas manos, el balón quedó solo en zona peligrosa y apareció Ralph Priso-Mbongue que remató con la punta a pocos metros del arco y voló el balón.

Seattle Sounders gana 3-0 ante Vancouver Whitecaps

Para poner la cereza en el pastel, Cristian Roldán mandó un pase bombeado que tuvo como objetivo que Daniel Musovski rematara frente al arco, pero una buena marca defensiva no le permitió llegar al balón que se fue rodando al sector izquierdo donde se encontró con Paul Rothrock quien no dudó en terminar el trabajo y cerrar el partido con el resultado final de 3-0.

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