Portada del día

Portada RÉCORD 13 marzo 2026

REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 06:00 - 13 marzo 2026
07:00 El reporte Ponce: Si no es CR7, Messi encenderá el Azteca del Mundial
06:00 Portada RÉCORD 13 marzo 2026
01:04 Concacaf Champions Cup 2026: Así luce el panorama de los Octavos de Final tras los juegos de Ida
01:00 A 90 días: El 'Juego de pelota', la herencia prehispánica milenaria que México presumió con orgullo en la Copa del Mundo 1986
00:17 ¿Otra victoria para Mercedes? George Russell dominó las Prácticas Libres en China; Checo Pérez fue último
00:09 Partidos de hoy viernes 13 de marzo de 2026
23:26 ¿Cómo le fue Checo Pérez la última vez que corrió el GP de China?
23:10 Copa Libertadores 2026: Listos los bombos para el sorteo de Fase de Grupos
22:55 Viernes 13: ¿Por qué dicen que es de mala suerte?
22:49 ¿Quiénes han ganado en China? Todos los ganadores del Gran Premio en la historia
1
Empelotados Esposa de Malagón comparte mensaje tras la lesión del jugador
2
Contra Hoy No Circula viernes 13 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
3
Futbol Muere el padre de Raúl Jiménez a los 62 años tras luchar contra el cáncer de páncreas
4
Futbol Selección de Irán responde a Donald Trump y señala que Estados Unidos "debería ser expulsado"
5
Futbol ‘Cualquier cosa menos el título es fracaso’: Víctor Velázquez reveló las órdenes de la directiva para Larcamón
6
Futbol "América y Cruz Azul tienen presión similar, pero América vende más", Martín Zúñiga
Messi encenderá el Azteca antes del Mundial | RÉCORD
13/03/2026
El reporte Ponce: Si no es CR7, Messi encenderá el Azteca del Mundial
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
