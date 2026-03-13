Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Viernes 13: ¿Por qué dicen que es de mala suerte?

Para muchas personas, el viernes 13 es sinónimo de mala suerte. / Redes Sociales
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 22:55 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Cada vez que aparece un viernes 13 en el calendario resurgen temores, rituales y supersticiones. Pero ¿de dónde proviene realmente esta creencia?

Para muchas personas, el viernes 13 es sinónimo de mala suerte. Cada vez que esta combinación aparece en el calendario, algunos prefieren evitar decisiones importantes, viajes o incluso salir de casa.

Aunque muchos la conocen gracias a las películas de terror, el temor al viernes 13 tiene raíces mucho más profundas. Todo comienza con el número décimo tercero, al que se le atribuye mala suerte desde tiempos antiguos, y se intensifica cuando se combina con el viernes, un día asociado con desgracias tanto en mitos nórdicos como en tradiciones cristianas.

El viernes 13 es una fecha que mucha gente evita / Redes Sociales

De los dioses a la traición

En la mitología vikinga, una leyenda cuenta que Loki, el Dios del Caos, fue el decimotercer invitado a una cena en el Valhalla. Su llegada arruinó el banquete y terminó con la muerte de Balder, Dios de la Luz y la Alegría. Desde entonces, el número 13 se consideró de mal augurio.

Por otro lado, en el cristianismo, varios eventos desafortunados sucedieron en viernes: el pecado original de Adán y Eva, el asesinato de Abel por Caín, y la crucifixión de Jesucristo. Además, en la Última Cena había 13 comensales, siendo Judas, el traidor, el número trece.

Viernes 13 cobró más fuerza cuando empezaron a salir las películas de Jason / Redes Sociales

El miedo tiene nombre… y películas

La fobia al viernes 13 tiene incluso un nombre: parascevedecatriafobia. Suena raro, pero más personas la padecen de lo que se cree. Esta fecha se convirtió en sinónimo de miedo en la cultura pop gracias a novelas como Viernes, el XIII (1907) de Thomas Lawson, que vinculó el número con caídas en la bolsa de valores, y, por supuesto, con el cine.

La saga de terror Viernes 13, iniciada en los años 80, convirtió al personaje Jason en el rostro del miedo para toda una generación. Desde entonces, la superstición se arraigó aún más, hasta el punto de que muchos evitan viajar, casarse o incluso salir de casa en esta fecha.

Por lo regular el Viernes 13 está está asociado al terror o la mala surte / FREEPIK

¿El viernes 13 realmente trae mala suerte?

A pesar de la popularidad de esta creencia, especialistas señalan que no existe evidencia científica que demuestre que el viernes 13 sea un día más peligroso o con mayor número de accidentes que cualquier otra fecha.

En muchos casos, lo que ocurre es un fenómeno conocido como sesgo de confirmación, donde las personas recuerdan más los eventos negativos ocurridos ese día y los relacionan con la superstición.

No existe evidencia científica que demuestre que el viernes 13 sea un día de "mala suerte". / iStock
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tendencias
Últimos videos
Lo Último
00:17 ¿Otra victoria para Mercedes? George Russell dominó las Prácticas Libres en China; Checo Pérez fue último
00:09 Partidos de hoy viernes 13 de marzo de 2026
23:26 ¿Cómo le fue Checo Pérez la última vez que corrió el GP de China?
23:10 Copa Libertadores 2026: Listos los bombos para el sorteo de Fase de Grupos
22:55 Viernes 13: ¿Por qué dicen que es de mala suerte?
22:49 ¿Quiénes han ganado en China? Todos los ganadores del Gran Premio en la historia
22:27 VIDEO: persecución tras robo millonario en CDMX termina con ladrones rodeados por policías
22:11 Guido Pizarro critica la logística de Tigres: "Pienso que no es serio"
21:23 El Gran Jogo: México recibió a la Verdeamarela y hacen historia
21:19 Claudio Tapia rechaza jugar la Finalissima en el Bernabéu y sugiere disputarla en el Monumental
Tendencia
1
Empelotados Esposa de Malagón comparte mensaje tras la lesión del jugador
2
Contra Hoy No Circula viernes 13 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
3
Futbol Muere el padre de Raúl Jiménez a los 62 años tras luchar contra el cáncer de páncreas
4
Futbol Selección de Irán responde a Donald Trump y señala que Estados Unidos "debería ser expulsado"
5
Futbol ‘Cualquier cosa menos el título es fracaso’: Víctor Velázquez reveló las órdenes de la directiva para Larcamón
6
Futbol "América y Cruz Azul tienen presión similar, pero América vende más", Martín Zúñiga
Te recomendamos
¿Otra victoria para Mercedes? George Russell dominó las Prácticas Libres en China; Checo Pérez fue último
Fórmula 1
13/03/2026
¿Otra victoria para Mercedes? George Russell dominó las Prácticas Libres en China; Checo Pérez fue último
Partidos de hoy viernes 13 de marzo de 2026
Futbol
13/03/2026
Partidos de hoy viernes 13 de marzo de 2026
Checo Pérez en el podio del Gran Premio de China de 2024 con Red Bull | RED BULL
Fórmula 1
12/03/2026
¿Cómo le fue Checo Pérez la última vez que corrió el GP de China?
Copa Libertadores 2026: Listos los bombos para el sorteo de Fase de Grupos
Futbol
12/03/2026
Copa Libertadores 2026: Listos los bombos para el sorteo de Fase de Grupos
Viernes 13: ¿Por qué dicen que es de mala suerte?
Contra
12/03/2026
Viernes 13: ¿Por qué dicen que es de mala suerte?
Max Verstappen celebra su victoria en el Gran Premio de China 2024 | RED BULL
Fórmula 1
12/03/2026
¿Quiénes han ganado en China? Todos los ganadores del Gran Premio en la historia