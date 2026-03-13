Viernes 13: ¿Por qué dicen que es de mala suerte?

Para muchas personas, el viernes 13 es sinónimo de mala suerte. Cada vez que esta combinación aparece en el calendario, algunos prefieren evitar decisiones importantes, viajes o incluso salir de casa.

Aunque muchos la conocen gracias a las películas de terror, el temor al viernes 13 tiene raíces mucho más profundas. Todo comienza con el número décimo tercero, al que se le atribuye mala suerte desde tiempos antiguos, y se intensifica cuando se combina con el viernes, un día asociado con desgracias tanto en mitos nórdicos como en tradiciones cristianas.

De los dioses a la traición

En la mitología vikinga, una leyenda cuenta que Loki, el Dios del Caos, fue el decimotercer invitado a una cena en el Valhalla. Su llegada arruinó el banquete y terminó con la muerte de Balder, Dios de la Luz y la Alegría. Desde entonces, el número 13 se consideró de mal augurio.

Por otro lado, en el cristianismo, varios eventos desafortunados sucedieron en viernes: el pecado original de Adán y Eva, el asesinato de Abel por Caín, y la crucifixión de Jesucristo. Además, en la Última Cena había 13 comensales, siendo Judas, el traidor, el número trece.

El miedo tiene nombre… y películas

La fobia al viernes 13 tiene incluso un nombre: parascevedecatriafobia. Suena raro, pero más personas la padecen de lo que se cree. Esta fecha se convirtió en sinónimo de miedo en la cultura pop gracias a novelas como Viernes, el XIII (1907) de Thomas Lawson, que vinculó el número con caídas en la bolsa de valores, y, por supuesto, con el cine.

La saga de terror Viernes 13, iniciada en los años 80, convirtió al personaje Jason en el rostro del miedo para toda una generación. Desde entonces, la superstición se arraigó aún más, hasta el punto de que muchos evitan viajar, casarse o incluso salir de casa en esta fecha.

¿El viernes 13 realmente trae mala suerte?

A pesar de la popularidad de esta creencia, especialistas señalan que no existe evidencia científica que demuestre que el viernes 13 sea un día más peligroso o con mayor número de accidentes que cualquier otra fecha.

En muchos casos, lo que ocurre es un fenómeno conocido como sesgo de confirmación, donde las personas recuerdan más los eventos negativos ocurridos ese día y los relacionan con la superstición.