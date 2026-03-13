VIDEO: persecución tras robo millonario en CDMX termina con ladrones rodeados por policías

Un robo a un cuentahabiente en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, provocó una persecución policiaca que fue captada en video y difundida posteriormente en redes sociales.

El operativo concluyó con la detención de dos presuntos responsables y la recuperación de 750 mil pesos en efectivo, informaron autoridades de seguridad capitalinas.

¿Cómo ocurrió el robo de 750 mil pesos en la Benito Juárez?

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el asalto ocurrió luego de que un hombre retiró 750 mil pesos de una sucursal bancaria ubicada en la colonia Santa Cruz Atoyac.

Minutos después, dos sujetos lo interceptaron y lo amagaron con un arma de fuego, obligándolo a entregar el dinero. Tras cometer el robo, los presuntos delincuentes huyeron a bordo de una motocicleta, lo que activó una alerta inmediata entre las autoridades.

Operadores del sistema de videovigilancia del C2 Sur detectaron la ruta de escape de los sospechosos y coordinaron la movilización de patrullas para intentar detenerlos.

La persecución comenzó tras el robo de 750 mil pesos a un cuentahabiente que acababa de retirar el dinero de una sucursal bancaria. / SSC

Video muestra persecución y maniobras para escapar

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran el momento en que los presuntos responsables circulan a alta velocidad y realizan maniobras para evadir a los policías, mientras son seguidos por unidades de seguridad.

Cámaras del C2 permitieron seguir la ruta de escape de los presuntos ladrones mientras huían en motocicleta por calles de la Ciudad de México. / SSC

En el video se observa cómo los sospechosos se pasan varios semáforos y cambian de carril para intentar escapar, mientras las patrullas continúan la persecución en calles de la capital.

El seguimiento se realizó tanto con patrullas en tierra como con apoyo del sistema de cámaras de la ciudad, lo que permitió mantener localizados a los presuntos delincuentes durante su intento de fuga.

El seguimiento en tiempo real permitió a policías capitalinos cerrar el paso a los sospechosos durante la persecución. / SSC

Detención y recuperación del dinero

La persecución terminó en calles de la colonia Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde los policías lograron detener a los sospechosos. Durante la revisión, los agentes recuperaron el dinero robado,y los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.