Fórmula 1

¿Cómo le fue Checo Pérez la última vez que corrió el GP de China?

Checo Pérez en el podio del Gran Premio de China de 2024 con Red Bull | RED BULL
Checo Pérez en el podio del Gran Premio de China de 2024 con Red Bull | RED BULL
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 23:26 - 12 marzo 2026
El mexicano no tiene un historial favorable en Shanghái, pero en su última participación subió al podio

La Fórmula 1 regresó a la actividad y el inicio de la Temporada 2026 no quedó a deber en emociones en el Gran Premio de Australia. De momento, Mercedes y Ferrari se mostraron como los equipos más fuertes en la parrilla, luego de que las Flecha Plateadas hicieron el 1-2 con George Russell y Andrea Kimi Antonelli, por delante de Charles Leclerc, que superó a Lewis Hamilton.

En cuanto a Sergio 'Checo' Pérez, en su regreso a la parrilla luego de su ausencia en 2025, cumplió con el primer objetivo de Cadillac, escudería debutante en la categoría. A pesar de las complicaciones, el mexicano logró finalizar la carrera en el puesto 16, algo que por ahora celebran los estadounidenses, ya que Valtteri Bottas abandonó en el Circuito de Albert Park.

Checo Pérez durante la clasificación del Gran Premio de Australia 2026 | AP
Checo Pérez durante la clasificación del Gran Premio de Australia 2026 | AP

Ahora el siguiente desafío para el tapatío y para el equipo de TWG Motorsport será el Gran Premio de China, siguiente fecha del calendario. Aunque históricamente Shanghai no es un escenario en el que Checo haya logrado resultados favorables, en su última aparición subió por primera vez al podio, único que logró en diez participaciones.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en su último GP de China?

Después de la edición de 2019, en la cual remontó desde la P12 hasta el octavo puesto con Racing Point, Checo volvió a correr en China en 2024, cuando la carrera regresó al calendario. No obstante, fue su última participación -hasta ahora- ya que para 2025 no estuvo en la parrilla.

Max Verstappen, Lando Norris y Checo Pérez en el podio del Gran Premio de China 2024 | RED BULL
Max Verstappen, Lando Norris y Checo Pérez en el podio del Gran Premio de China 2024 | RED BULL

En 2024, Shanghái fue la quinta parada del calendario y la última en la cual Checo subió al podio antes del inicio de la debacle que provocó su salida de Red Bull. El mexicano largó quinto en la carrera sprint y finalizó tercero, posición que repitió en la primera carrera principal, en la cual largó segundo.

Lando Norris se interpuso entre Checo y Max Verstappen, que logró su cuarta victoria del año y ganó las dos carreras ese fin de semana. En cuanto al piloto tapatío, después de esa fecha, solo subió al podio una vez más en la sprint del Gran Premio de Miami.

Así le ha ido a Checo Pérez en el GP de China

TEMPORADA

ESCUDERÍA

POSICIÓN DE SALIDA

POSICIÓN DE LLEGADA

2011

Sauber

P12

P7

2012

Sauber

P8

P11

2013

McLaren

P12

P11

2014

Force India

P16

P9

2015

Force India

P15

P11

2016

Force India

P7

P11

2017

Force India

P8

P9

2018

Force India

P8

P12

2019

Racing Point

P12

P8

2024

Red Bull

P2

P3

Checo Pérez con Verstappen y Norris en el podio del Gran Premio de China 2024 | RED BULL
Checo Pérez con Verstappen y Norris en el podio del Gran Premio de China 2024 | RED BULL
