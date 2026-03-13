¿Cómo le fue Checo Pérez la última vez que corrió el GP de China?

La Fórmula 1 regresó a la actividad y el inicio de la Temporada 2026 no quedó a deber en emociones en el Gran Premio de Australia. De momento, Mercedes y Ferrari se mostraron como los equipos más fuertes en la parrilla, luego de que las Flecha Plateadas hicieron el 1-2 con George Russell y Andrea Kimi Antonelli, por delante de Charles Leclerc, que superó a Lewis Hamilton.

En cuanto a Sergio 'Checo' Pérez, en su regreso a la parrilla luego de su ausencia en 2025, cumplió con el primer objetivo de Cadillac, escudería debutante en la categoría. A pesar de las complicaciones, el mexicano logró finalizar la carrera en el puesto 16, algo que por ahora celebran los estadounidenses, ya que Valtteri Bottas abandonó en el Circuito de Albert Park.

Checo Pérez durante la clasificación del Gran Premio de Australia 2026 | AP

Ahora el siguiente desafío para el tapatío y para el equipo de TWG Motorsport será el Gran Premio de China, siguiente fecha del calendario. Aunque históricamente Shanghai no es un escenario en el que Checo haya logrado resultados favorables, en su última aparición subió por primera vez al podio, único que logró en diez participaciones.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en su último GP de China?

Después de la edición de 2019, en la cual remontó desde la P12 hasta el octavo puesto con Racing Point, Checo volvió a correr en China en 2024, cuando la carrera regresó al calendario. No obstante, fue su última participación -hasta ahora- ya que para 2025 no estuvo en la parrilla.

Max Verstappen, Lando Norris y Checo Pérez en el podio del Gran Premio de China 2024 | RED BULL

En 2024, Shanghái fue la quinta parada del calendario y la última en la cual Checo subió al podio antes del inicio de la debacle que provocó su salida de Red Bull. El mexicano largó quinto en la carrera sprint y finalizó tercero, posición que repitió en la primera carrera principal, en la cual largó segundo.

Lando Norris se interpuso entre Checo y Max Verstappen, que logró su cuarta victoria del año y ganó las dos carreras ese fin de semana. En cuanto al piloto tapatío, después de esa fecha, solo subió al podio una vez más en la sprint del Gran Premio de Miami.

Así le ha ido a Checo Pérez en el GP de China

TEMPORADA ESCUDERÍA POSICIÓN DE SALIDA POSICIÓN DE LLEGADA 2011 Sauber P12 P7 2012 Sauber P8 P11 2013 McLaren P12 P11 2014 Force India P16 P9 2015 Force India P15 P11 2016 Force India P7 P11 2017 Force India P8 P9 2018 Force India P8 P12 2019 Racing Point P12 P8 2024 Red Bull P2 P3