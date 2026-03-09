"La luna de miel ha terminado": Checo Pérez pide progreso a Cadillac tras el Gran Premio de Australia

Comenzó la historia de Cadillac en la Fórmula 1 y el camino por recorrer todavía es bastante largo. En su debut en la categoría, el equipo estadounidense presentó varias complicaciones, aunque pudo celebrar que Sergio 'Checo' Pérez finalizó la carrera con el auto completo.

Pérez Mendoza terminó en el último lugar en la P16, pero al menos pudo celebrar que no sufrió un abandono como otros seis autos de la parrilla, incluido su compañero Valtteri Bottas. Sin embargo, y superada la emoción inicial, el mexicano fue autocrítico respecto a las mejoras que necesitan.

Checo Pérez en el auto de Cadillac durante las pruebas de pretemporada | AP

"El primer paso está dado. Como equipo, completar la carrera fue increíble. Es una pena que Valtteri no pudiera terminarla, pero en general fue una gran jornada, una gran recuperación para el fin de semana", declaró Checo después de la carrera en el Circuito de Albert Park.

Checo Pérez espera que Cadillac tenga mejoras pronto

Por otra parte, señaló que no les queda más que seguir corrigiendo los problemas que se presentaron este fin de semana en Melbourne. "Empezamos con muchos problemas, pero creo que, de ahora en adelante, obviamente la luna de miel ha terminado y ahora se trata de dar grandes pasos adelante".

"Necesitamos poner en marcha un plan en el equipo para avanzar y cerrar la brecha, algo que creo que podemos hacer", y por último externó su confianza en el equipo de TWG Motorsport, del cual destacó la actitud mostrada en Australia.

Checo Pérez y Valtteri Bottas en el desfile de pilotos en el Gran Premio de Australia 2026 | AP

¿Cuándo es el Gran Premio de China 2026?

Será la tercera edición desde que Shanghái regresó al calendario, luego de que entre 2020 y 2023 no se celebró por la pandemia de Covid-19. Al igual que en Australia, por la diferencia horario, la actividad en México podrá seguir en la noche y la madrugada.

En ese contexto, la única sesión de las Prácticas Libres está programada para el jueves 12 de marzo de las 21:30 a las 22:30 horas (tiempo del centro de México). El viernes 13, de 1:30 a 2:14 horas se celebrará la sprint shootout y la carrera corta se correrá el mismo viernes de 21:00 a 22:00 horas. La qualy será a partir de la 1:00 del sábado 14, mientras que la carrera está programada a la misma hora del domingo 15.