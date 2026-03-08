Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Checo Pérez tras el debut de Cadillac en Australia: "Ahora sabemos dónde estamos"

Primera carrera del año, primeras sorpresas y así le fue al mexicano Checo Pérez, ahora con Cadillac
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 07:36 - 08 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El piloto mexicano terminó en la posición 16 en su debut con Cadillac, la primera carrera en la historia de la escudería

El Gran Premio de Australia no solo marcó el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, sino que fue el escenario de un momento histórico: el debut oficial de la escudería estadounidense Cadillac en la máxima categoría. Al volante de uno de los monoplazas, el mexicano Sergio "Checo" Pérez vivió una jornada de contrastes que culminó con una visión optimista pese a las dificultades técnicas.

Checo Pérez en el auto de Cadillac durante las pruebas de pretemporada | AP
Checo Pérez en el auto de Cadillac durante las pruebas de pretemporada | AP

DEBUT LLENO DE APRENDIZAJE

Tras años de siempre pelear los primeros puestos en Red Bull, Pérez se enfrentó a un fin de semana complejo en Albert Park. El auto de Cadillac mostró destellos de velocidad durante la clasificación, pero la fiabilidad y el ritmo de carrera fueron los principales obstáculos. El tapatío cruzó la meta en la posición 16, un resultado inusual para su historial reciente, pero que dentro del seno del equipo se interpreta como el primer paso sólido de un proyecto a largo plazo.

Al finalizar la competencia, Checo compartió sus impresiones sobre este nuevo capítulo en su carrera:

"Primera carrera completada para nuestro nuevo equipo, un logro muy importante. Buena clasificación ayer, buena ejecución hoy. Ahora sabemos dónde estamos. Mucho trabajo por delante".

Estas palabras reflejan la mentalidad del mexicano, quien prioriza la recolección de datos y la consolidación de la estructura del equipo sobre el resultado inmediato en el tablero.

ORGULLOSO DE CADILLAC

La otra cara de la moneda la vivió su compañero de equipo, Valtteri Bottas. El finlandés no pudo completar la distancia de carrera debido a problemas mecánicos que lo obligaron al abandono. A pesar del retiro, Bottas mantuvo el discurso de unidad y resiliencia que parece ser el sello de Cadillac en su debut.

"No terminé la carrera debido a un problema. Es parte del proceso. Aprenderemos y mejoraremos. ¡Orgulloso de ser parte de este equipo y de este camino!", expresó el piloto nórdico a través de sus canales oficiales.

La escudería estadounidense sale de Melbourne con cero puntos, pero con una base de información crítica para el desarrollo del monoplaza. El ángulo para Pérez es claro: la paciencia será la clave. Pasar de la pelea por podios constantes a la construcción de un equipo nuevo requiere un ajuste de expectativas que el piloto de Guadalajara parece haber aceptado con profesionalismo.

La próxima cita del calendario es le próximo fin de semana en China y será fundamental para ver qué tan rápido puede Cadillac solucionar las "adversidades del auto" mencionadas por el equipo y permitir que Checo Pérez escale posiciones hacia la zona de puntos.

Checo Pérez y Valtteri Bottas en el GP de Australia | AP
Últimos videos
Lo Último
07:36 Checo Pérez tras el debut de Cadillac en Australia: "Ahora sabemos dónde estamos"
01:59 Checo Pérez ve como un triunfo terminar la primera carrera de Cadillac en la F1
01:29 ¿Hormiga alemana? Borussia Dortmund siguió de cerca las acciones de Armando González en el Clásico Tapatío
01:22 Portada RÉCORD 08 de marzo de 2026
00:52 Nicolás Sánchez, entrenador de Rayados, se mostró dolido tras la derrota en el Clásico Regio
00:35 A 95 días: México 1970, el primer Mundial transmitido por televisión a color que cambió la forma de ver el futbol
00:32 Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026
00:31 "Chivas 2-1 Pericos": La burla rojiblanca al Atlas tras el Clásico Tapatío
00:15 ¡Reprobable! Aficionados de Atlas recibieron con agresiones al camión de Chivas
00:10 Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 10 del Clausura 2026, al momento
Tendencia
1
Contra ¿AMLO está hospitalizado por un problema cardiaco? Esto es lo que se sabe
2
Futbol Nacional "Ya le dije a Emilio Azcárraga que abra la cartera": El plan para reforzar al América
3
Futbol César Ramos Palazuelos y compañeros árbitros regresaron a México tras caos en Medio Oriente
4
Fórmula 1 Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
5
Empelotados Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
6
Futbol Internacional Luto en el FC Barcelona: El club lamenta sensible pérdida minutos antes del partido vs Athletic Club
Te recomendamos
Checo Pérez en el paddock del Circuito Albert Park | AP
Fórmula 1
08/03/2026
Checo Pérez tras el debut de Cadillac en Australia: "Ahora sabemos dónde estamos"
Checo Pérez posa durante una sesión de fotos en Australia | AP
Fórmula 1
08/03/2026
Checo Pérez ve como un triunfo terminar la primera carrera de Cadillac en la F1
¿Hormiga alemana? Borussia Dortmund siguió de cerca las acciones de Armando González en el Clásico Tapatío
Futbol
08/03/2026
¿Hormiga alemana? Borussia Dortmund siguió de cerca las acciones de Armando González en el Clásico Tapatío
Portada RÉCORD 08 de marzo de 2026
Portada del día
08/03/2026
Portada RÉCORD 08 de marzo de 2026
Nicolás Sánchez, entrenador de Rayados, se mostró dolido tras la derrota en el Clásico Regio
Futbol
08/03/2026
Nicolás Sánchez, entrenador de Rayados, se mostró dolido tras la derrota en el Clásico Regio
Brasil e Italia, previo a la Final de México 70 | MEXSPORT
Futbol
08/03/2026
A 95 días: México 1970, el primer Mundial transmitido por televisión a color que cambió la forma de ver el futbol