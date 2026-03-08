Checo Pérez tras el debut de Cadillac en Australia: "Ahora sabemos dónde estamos"

El Gran Premio de Australia no solo marcó el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, sino que fue el escenario de un momento histórico: el debut oficial de la escudería estadounidense Cadillac en la máxima categoría. Al volante de uno de los monoplazas, el mexicano Sergio "Checo" Pérez vivió una jornada de contrastes que culminó con una visión optimista pese a las dificultades técnicas.

DEBUT LLENO DE APRENDIZAJE

Tras años de siempre pelear los primeros puestos en Red Bull, Pérez se enfrentó a un fin de semana complejo en Albert Park. El auto de Cadillac mostró destellos de velocidad durante la clasificación, pero la fiabilidad y el ritmo de carrera fueron los principales obstáculos. El tapatío cruzó la meta en la posición 16, un resultado inusual para su historial reciente, pero que dentro del seno del equipo se interpreta como el primer paso sólido de un proyecto a largo plazo.

Al finalizar la competencia, Checo compartió sus impresiones sobre este nuevo capítulo en su carrera:

"Primera carrera completada para nuestro nuevo equipo, un logro muy importante. Buena clasificación ayer, buena ejecución hoy. Ahora sabemos dónde estamos. Mucho trabajo por delante".

Estas palabras reflejan la mentalidad del mexicano, quien prioriza la recolección de datos y la consolidación de la estructura del equipo sobre el resultado inmediato en el tablero.

ORGULLOSO DE CADILLAC

La otra cara de la moneda la vivió su compañero de equipo, Valtteri Bottas. El finlandés no pudo completar la distancia de carrera debido a problemas mecánicos que lo obligaron al abandono. A pesar del retiro, Bottas mantuvo el discurso de unidad y resiliencia que parece ser el sello de Cadillac en su debut.

"No terminé la carrera debido a un problema. Es parte del proceso. Aprenderemos y mejoraremos. ¡Orgulloso de ser parte de este equipo y de este camino!", expresó el piloto nórdico a través de sus canales oficiales.

La escudería estadounidense sale de Melbourne con cero puntos, pero con una base de información crítica para el desarrollo del monoplaza. El ángulo para Pérez es claro: la paciencia será la clave. Pasar de la pelea por podios constantes a la construcción de un equipo nuevo requiere un ajuste de expectativas que el piloto de Guadalajara parece haber aceptado con profesionalismo.

La próxima cita del calendario es le próximo fin de semana en China y será fundamental para ver qué tan rápido puede Cadillac solucionar las "adversidades del auto" mencionadas por el equipo y permitir que Checo Pérez escale posiciones hacia la zona de puntos.