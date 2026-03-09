Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

¿Cómo le fue a Checo Pérez en sus anteriores debuts en F1?

Checo Pérez en el paddock del Circuito Albert Park | AP
Checo Pérez en el paddock del Circuito Albert Park | AP
Emiliano Arias Pacheco 20:04 - 08 marzo 2026
El piloto mexicano terminó en la decimosexta posición en el Gran Premio de Australia con Cadillac

Sergio 'Checo' Pérez debutó con Cadillac en la Temporada 2026 en el Gran Premio de Australia. La actuación del mexicano dio de qué hablar, pues aunque el monoplaza de la escudería estadounidense no es la mejor, el piloto jalisciense logró terminar en la decimosexta posición.

Dicho debut del mexicano fue el quinto en una escudería diferente -sexto si se considera el cambio de Force India a Racing Point-, siendo este el peor de su carrera. El mexicano logró varios momentos positivos en sus anteriores inicios en la Categoría Reina.

Checo Pérez posa durante una sesión de fotos en Australia | AP
Checo Pérez posa durante una sesión de fotos en Australia 2026 | AP

¿Cómo fueron los otros debuts de Checo Pérez en la F1?

Sauber (2011)

El debut con Sauber no solo fue su inicio con la escudería, sino que también fue su primer Gran Premio en su carrera. Checo Pérez estuvo con el equipo alemán en 2011, siendo Australia su primer destino; el jalisciense sorprendió a todos y terminó en la séptima posición, aunque después fue descalificado.

McLaren (2013)

Checo Pérez llegó a la escudería papaya en sustitución de Lewis Hamilton y, aunque el equipo no era el monstruo que es hoy, el mexicano intentó competir siempre. En el Gran Premio de Australia de 2013, 'El Ministro de Defensa' terminó en la onceava posición, con un auto poco competitivo.

Sergio Pérez, antes de una carrera con Force India | AP

Force India (2014)

El debut de Checo Pérez con Force India también fue en el Gran Premio de Australia, en el que terminó en la décima posición y sumó puntos. Después, ya con Force India, el mexicano logró el que fue su mejor debut, con el quinto puesto.

Red Bull (2021)

El único debut de Checo que no fue en el Gran Premio de Australia fue con Red Bull, en Bahréin. El mexicano igualó su segunda mejor marca con una escudería, pues logró terminar en la quinta posición. 

Gran Premio de China, el siguiente reto

Después del reto que fue el Gran Premio de Australia, Cadillac buscará tener un mejor desempeño en China. La escudería estadounidense tendrá mucho que trabajar para competir mejor en la Temporada 2026. 

Checo Pérez en Red Bull | AP
